La UCO apunta que Díez se vio con la jefa de la Guardia Civil para que actuara contra los agentes investigadores

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha señalado que la exmilitante socialista Leire Díez mantuvo encuentros con la directora del Instituto Armado, Mercedes González, para que "iniciara actuaciones administrativas" contra los propios agentes investigadores.

En un informe incorporado al sumario del 'caso Leire Díez' que investiga la Audiencia Nacional y al que ha tenido acceso Europa Press, los agentes indican que "se ha apreciado cómo Leire pone en marcha una serie de actuaciones, en las que, mediando entrevistas personales con la directora general de la Guardia Civil, habría conseguido instigar a que esta última iniciara actuaciones administrativas contra la UCO".

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Los investigadores hacen hincapié en "la existencia de una relación" entre Díez y González "previa a su nombramiento" como jefa de la Guardia Civil, a lo que añaden que, tras su designación en septiembre de 2024, "la existencia de al menos tres reuniones entre ambas", celebradas entre ese mes y abril de 2025.

"Mi siguiente conversación va a ser con la directora de la Guardia Civil. Es de mi confianza", trasladó Díez al capitán Juan Sánchez Yepes --investigado en una causa de hidrocarburos--, recoge la UCO, que señala que los mensajes de la exmilitante dan a entender que tenía relación de "amistad" con González pero que no tenía confianza con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

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También indican que, del contenido de sus mensajes, la intención de Díez era hacer llegar a la directora general contenido relacionado con causas judiciales de hidrocarburos, "no habiéndose localizado otras actuaciones o referencias en el material intervenido del que se pueda inferir que se pudiese tratar de un asunto diferente".

Señalan que, en mayo de 2025 y a través de canales internos de información de la propia Guardia Civil, González habría tenido "conocimiento" de que, por parte de Díez y otras personas, se estaría desarrollando una "campaña de desprestigio contra la UCO".

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Y detallan que, el día 11 de ese mes, se activó por parte de González "en la conversación entre ambas el borrado automático de mensajes, con un periodo de cadencia de 24 horas", así como que el 12 de febrero de ese año la dirigente efectuó una llamada a Díez "de una duración de trece segundos".

Según la UCO, también existen indicios de los que "se desprende" que Díez "estaría haciendo llegar" a González "información obtenida en el marco de la actividad supuestamente delictiva que venía desarrollando" y que tenía entre "sus objetivos a la propia Guardia Civil y, de forma más concreta, a la UCO y algunos de sus miembros".

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Y asegura que Díez habría pretendido el inicio de una "investigación interna" en el seno de la Guardia Civil y dirigida contra la UCO, "previsiblemente valiéndose de la propia directora".

Los agentes señalan en la documentación integrada en el sumario que la presunta trama "habría llevado a cabo un conjunto de actuaciones indiciariamente delictivas, cuyo fin último habría sido proteger los intereses puestos en juego en virtud de una serie de causas judiciales con afectación al PSOE y, directa o indirectamente, a ciertos miembros del Gobierno o a su presidente", Pedro Sánchez.

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DÍEZ DIJO TENER ACCESO AL "ONE" DEL GOBIERNO Y DEL PSOE

El agente de la Guardia Civil Rubén Villalba, investigado en el marco del 'caso Koldo', declaró en calidad de testigo el pasado 28 de mayo ante agentes de la UCO para reconocer que se reunió con Leire Díez el 10 de marzo de 2025 y luego una segunda vez el 26 de marzo de ese mismo año.

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La primera cita se concertó a través de un "colaborador" de la Jefatura de Información de la Guardia Civil tras la "insistencia" de Díez en verse, a lo que accedió porque "no tenía nada que perder", según consta en el sumario. Rubén Villalba es un agente con amplia trayectoria en el Servicio de Información --también fue destinado en Venezuela--.

Desde la primera reunión, Díez se presentó como una persona que tenía vínculos con "los de arriba" o con "los de arriba del Gobierno", mencionando diferentes causas de hidrocarburos en las que la conocida como 'fontanera' del PSOE subrayó que tenían como elemento común la UCO y el teniente coronel Antonio Balas.

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"El objetivo de la reunión no fue otro que conseguir información comprometedora sobre la Guardia Civil", destaca el atestado policial. No obstante, la UCO señala en uno de sus últimos informes remitidos a la Audiencia Nacional que el comandante terminó rechazando el ofrecimiento de colaboración, al no considerar "convincente" la oferta, que incluía un posible destino fuera de España.

Leire Díez trató de persuadirle mencionando el 'caso mascarillas' que afecta al exministro José Luis Ábalos y al que fuera su asesor, Koldo García, para sostener que "no tenía recorrido" y que "había nacido" conectando el 'caso Gürtel' con la empresaria Carmen Pano y con varias causas de hidrocarburos.

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La exmilitante del PSOE propuso en aquella reunión tres vías para denunciar la posible corrupción dentro de la Guardia Civil y la UCO: "sentarse con la Fiscalía; trasladar la información a través de un inspector de la Policía Nacional, esto en calidad de testigo protegido; o sentarle como asesor de la Directora General de la Guardia Civil".

El objetivo manifestado por Leire Díez era "hacer una purga en la Guardia Civil y eliminar los elementos subversivos" que existían dentro del instituto armado. "Le señaló que todas las filtraciones que estaba habiendo en prensa procedían de la UCO; en suma, Leire le mencionó que la directora de la Guardia Civil estaba esperando el feedback de dicha reunión", recoge el atestado policial.

En la segunda cita, Leire manifestó a Rubén Villalba --que recogió todo lo conversado en un acto que aportó a la UCO, antes de su declaración como testigo-- que "el próximo DAO de la Guardia Civil lo iba a poner ella", así como que el Gobierno "culpabilizaba al Ministerio del Interior por no controlar las operaciones que estaba llevando la UCO".

A diferencia de la primera reunión, que solo hacía referencia a "los de arriba" o "los de arriba del Gobierno", en esta segunda cita Leire Díez señaló que tenía acceso al "one del partido" y al "one del Gobierno", según la UCO, apuntando también a que necesitaba información comprometedora de otras personas, como el fiscal José Grinda.

El atestado de la Guardia Civil acaba mencionado que Díez le dijo a Villalba que "a principios de abril" iba a tener un encuentro con la directora general de la Guardia Civil "para hablar sobre su persona y su situación".