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Córdoba acogerá el estreno de 'La Reina Blanca', en homenaje a Blanca del Rey

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Córdoba, 3 jun (EFE).- La 45 edición del Festival de la Guitarra de Córdoba, que tendrá lugar del 1 al 11 de julio, acogerá el estreno absoluto del espectáculo 'La Reina Blanca', un homenaje a la coreógrafa y bailaora Blanca del Rey, una de las figuras irrepetibles del arte flamenco del siglo XX y XXI.

Se trata de un espectáculo creado expresamente para esta edición del Festival, concebido con dramaturgia y dirección escénica de Paco López, que reúne en escena a algunas de las primeras figuras del flamenco contemporáneo para rendir homenaje a una artista que es Premio Nacional de Flamenco, Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes concedida por los Reyes de España, Medalla de Madrid y Medalla de Oro de Córdoba.

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Para sostener la escena, 'La Reina Blanca' convoca a un elenco de altísimo nivel con David Coria, Eduardo Guerrero, Florencia Oz, Manuel Liñán, Marco Flores, Marta Gálvez, Olga Pericet y Úrsula López, en el baile, así como intérpretes en el cante de la talla de David Lagos, Rafa del Calli y Rocío Luna.

En la música habrá un cuarteto de excepción integrado por Javier Ibáñez, José Tomás y Paco Serrano a la guitarra, Isidora O'Ryan al chelo y Lolo Plantón a las palmas y la percusión, mientras que la asesoría musical recae en el propio David Lagos, con coordinación técnica de Marcos Serna y coordinación de producción de Erregiñe Arrotza.

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Blanca del Rey no es solo bailaora y coreógrafa, sino también la directora artística y propietaria del Corral de la Morería, el tablao flamenco más longevo y reconocido del mundo, fundado en Madrid en 1956 y considerado desde entonces la catedral del flamenco y donde se ha presentado este miércoles el Festival de la Guitarra de Córdoba.

Este estreno absoluto, que tendrá lugar el 11 de julio con la clausura del festival, llega en el marco de una edición que despliega en Córdoba un mapa de 27 citas que van de la guitarra clásica internacional al flamenco, el jazz, el rock y el metal en escenarios tradicionales como el Gran Teatro, el Teatro Góngora, el Teatro de la Axerquía y el Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral. EFE

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