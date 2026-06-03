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El tribunal de David Sánchez al oír a un bebé: "Menos mal que hay una voz inocente"

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Badajoz, 3 jun (EFE).- Un comentario anecdótico del presidente del tribunal de la Audiencia de Badajoz que juzga a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ha cerrado la sesión de este miércoles cuando, al oír el llanto de un bebé en una testifical por videoconferencia, ha dicho: "Menos mal que hay una voz inocente".

Este apunte del presidente del tribunal, José Antonio Patrocinio, se ha escuchado en la sala cuando estaba declarando por videoconferencia uno de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) que intervinieron en las actuaciones de la Policía Judicial de cara a elaborar los atestados que fueron luego remitidos al juzgado instructor.

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En un momento de la declaración de este agente, un bebé ha comenzado a llorar. "Menos mal que hay una voz inocente", ha dicho Patrocinio, lo que ha despertado algunas sonrisas entre los letrados de las acusaciones populares.

Siete agentes de la Unidad Central Operativa (UCO), los últimos testigos de la prueba, han corroborado esta tarde los informes de la Policía Judicial en los que participaron.

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La jornada de este miércoles ha estado marcada por la declaración del teniente coronel de la UCO Antonio Balas, quien ha señalado al expresidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo como impulsor de la creación del puesto de trabajo de David Sánchez, y ha situado al Área de Recursos Humanos como "motor" de todo el proceso.

EFE

as/slp

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