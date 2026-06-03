Cuatro días de mayo registraron récord de mayor temperatura media en España, según Aemet

Madrid, 3 jun (EFE).- Los días 22, 27, 28 y 29 de mayo batieron récords de mayor temperatura media en el conjunto de España para sus fechas concretas desde al menos 1950, informa este miércoles la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

A través de una publicación de su cuenta oficial de X, la Aemet apunta que "el episodio de calor de finales de mayo fue extraordinario para la época del año", con temperaturas medias que rondaron los 24-25 grados.

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Con estos ya son 16 los récords de días cálidos que se han superado durante este 2026, después de que el pasado abril se convirtiera en el abril más cálido desde el año 1961, superando en 3,2 ºC la media del periodo de referencia y "pulverizando" el récord anterior que ostentaba el mes de abril de 2023.

Por el contrario, no se ha registrado ningún récord de día frío en todo el año, cuando en un "clima no alterado", lo esperable serían cinco récords cálidos y otros cinco fríos en un año completo.

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Las altas temperaturas de la atmósfera también han repercutido en el mar, especialmente en el Cantábrico y Mediterráneo, alcanzándose los 24 ºC en el mar Balear (zona comprendida entre Baleares y las costas catalana y valenciana), un valor "inédito" en mayo, propio de julio.

La agencia meteorológica ha concluido que el predominio de récords de días cálidos es un indicador del efecto del cambio climático.EFE