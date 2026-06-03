Centros de bachillerato concertado piden una PAU homogénea para todo el territorio

Madrid, 3 jun (EFE).- La asociación que agrupa a los centros de bachillerato concertado de toda España ha incidido en la necesidad de avanzar hacia una Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) que sea homogénea para todos los estudiantes españoles, al no ser "plenamente equiparable" para todos los alumnos del territorio nacional.

Coincidiendo con la celebración de la PAU en toda España, la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Enseñanza (Aesece) considera que este asunto debería ser "un objetivo de Estado, alejado de debates partidistas y orientado exclusivamente a garantizar la equidad, la transparencia y la igualdad de oportunidades para todos los jóvenes", han subrayado en un comunicado.

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Los centros de bachillerato concertado llevan tiempo reclamando una PAU homogénea, ya que la igualdad de oportunidades exige que el esfuerzo de un alumno tenga una valoración "lo más equivalente posible, con independencia del territorio en el que curse sus estudios".

Por ello, han criticado que las pruebas de acceso a estudios universitarios no sean comunes en todo el país y presenten "diferencias significativas" entre comunidades autónomas.

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La asociación ha recordado que distintas comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular anunciaron la implantación de una prueba de acceso común con criterios compartidos y mayor coordinación territorial, y el Gobierno, por su parte, defendió la implantación de una PAU más homogénea, con estructuras y criterios comunes para todo el territorio nacional.

Sin embargo, han denunciado, esos planteamientos "no han culminado en una auténtica prueba única ni plenamente equiparable para todos los estudiantes", para que puedan afrontar el acceso a la universidad en las mismas condiciones. EFE

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