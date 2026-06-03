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'Génova' cree que el anuncio "publicitario" de Sánchez con los Presupuestos busca "tapar" la "mafia" del 'caso Leire'

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El PP de Alberto Núñez Feijóo considera que el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que presentará el proyecto de Presupuestos para 2027 es un "acto publicitario" al que no da credibilidad porque hizo lo mismo en los tres años anteriores y en ningún momento ha llevado las cuentas públicas al Congreso. Es más, cree que avanzarlo hoy evidencia que busca "tapar" la "mafia" que hay detrás del llamado 'caso Leire'.

En su intervención en la 41 Reunión del Cercle d'Economia en Barcelona, el jefe del Ejecutivo ha desvelado que esta semana se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la orden de elaboración de los PGE para 2027, confirmando así que el Gobierno ha renunciado a presentar las cuentas de este año.

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Tras afirmar que esos Presupuestos recogerán el mayor gasto en vivienda de la historia y vincularlos a la financiación autonómica, que prevé aprobar este año, Sánchez ha pedido un "esfuerzo de generosidad, de responsabilidad y de compromiso a las fuerzas parlamentarias, también independentistas catalanas y nacionalistas".

"ES UN ACTO PUBLICITARIO"

"Es un acto publicitario. ¡Pero si Sánchez no tiene votos para aprobar un decreto, cómo va a tener votos para aprobar los Presupuestos!", han asegurado a Europa Press fuentes del equipo de Feijóo.

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Es más, fuentes de la dirección del PP han advertido de que ese anuncio de Sánchez se produce el mismo día que se ha conocido el sumario del 'caso Leire' en el que, a su juicio, se confirma que dentro del PSOE operaban como "una mafia total", han añadido las mismas fuentes.

Desde 'Génova' han recordado además las promesas reiteradas del presidente del Gobierno en materia de vivienda y han subrayado que no se ha cumplido ninguna de ellas. "Es un Gobierno podrido por todos lados", sentencian en el cuartel general de los 'populares'.

"INTENTAR DESVIAR Y TAPAR SUS ESCÁNDALOS"

El vicesecretario de Economía del PP, Alberto Nadal, ha afirmado que Sánchez hizo lo mismo "en 2023, 2024 y 2025, con idéntica consecuencia". "No ha habido PGE en toda la legislatura porque no ha tenido mayoría para aprobarlos. ¿Por qué le vamos a creer esta vez?", se ha preguntado en un mensaje en 'X', que ha recogido Europa Press.

En parecidos términos se ha expresado el vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, quien ha indicado que "después de tres años incumpliendo la obligación de presentar Presupuestos", Sánchez dice que el próximo año sí lo hará y que "es el bueno, el de verdad".

"Lo preocupante es que diga que hará algo constitucionalmente obligatorio (no lo hará) solo para intentar desviar y tapar sus escándalos", ha denunciado Bravo en un mensaje en 'X', que ha recogido Europa Press.

Más duro se ha mostrado el portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, quien ha señalado que por "enésima vez el jefe de la Mafia Sanchista anuncia que va a presentar Presupuestos" cuando lleva tres años "pisoteando la Constitución". A su juicio, "ahora anuncia su tramitación para intentar tapar los casos de corrupción".

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EuropaPress

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