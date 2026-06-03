Gobierno PP-Vox en Castilla y León: dos vicepresidencias, diez consejerías, once miembros

Valladolid, 03 jun (EFE).- El próximo gobierno de Castilla y León, fruto del acuerdo alcanzado por PP y Vox, estará compuesto por dos vicepresidencias -una para cada partido-, diez consejerías -siete para el PP y tres para Vox, una de ellas integrada en la vicepresidencia- y un total de once miembros más el presidente, Alfonso Fernández Mañueco.

Este es el reparto de consejerías y competencias del futuro Gobierno PP-Vox en Castilla y León:

- Presidencia de la Junta de Castilla y León

- Vicepresidencia Segunda. Sin consejería propia, pero con competencias en: Vivienda, Ordenación del territorio, Igualdad de oportunidades, Despoblación y Protección civil.

- Economía y Hacienda.

- Industria, Empleo y Comercio.

- Sanidad y Bienestar Social.

- Educación y Universidades.

- Medio Ambiente y Energía.

- Vicepresidencia Primera. Llevará asociada una consejería, pero aún sin concretar, de las tres pactadas para el partido, que son las siguientes:

- Desregulación, Familia y Ayudas Sociales. Con competencias en Inmigración, Juventud y Cooperación al desarrollo.

- Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental. Incluye competencias en: Caza, Pesca y Política Ambiental -pero no gestión de incendios-

- Cultura, Turismo y Deporte.

EFE

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