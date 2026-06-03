Gersh, nuevo nombre de la división internacional de baloncesto de la agencia You First

Madrid, 3 jun (EFE).- La división internacional de baloncesto de la agencia de representación You First, una de las más destacadas del mundo del deporte, que incluye, entre otros, a Walter Tavares, Willy Hernangómez o el seleccionador de baloncesto, Chus Mateo, se llamará a partir de ahora Gersh, en un cambio de imagen que pretende reflejar su crecimiento y su ambición.

"Este cambio de imagen refleja nuestro crecimiento y nuestra ambición. Seguimos siendo la misma agencia, plenamente comprometida con nuestros jugadores, pero ahora contamos con una plataforma aún más sólida para representarnos al más alto nivel", explica Guillermo Bermejo, director global de Gersh Basketball, con presencia en más de 43 países.

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La compañía cuenta con presencia en la NBA mediante su división norteamericana con nombres como Jarrett Allen (Cleveland Cavaliers), Luke Kornet y David Jones-García (San Antonio Spurs), Jeremy Sochan (New York Knicks), Sidy Cissoko (Portland Trail Blazers), Blake Hinson (Utah Jazz) y Chaz Lanier (Detroit Pistons).

En lo que respecta al baloncesto europeo, su cartera incluye más de 30 jugadores de la Euroliga como Tavares, Hernangómez, Trent Forrest, Kobi Simmons, Moustapha Fall, Marius Grigonis, Codi Miller-McIntyre, Devin Booker, Tadas Sedekerskis, Kam Taylor o Andrés Feliz, además de Mateo, hoy seleccionador español de baloncesto y extécnico del Real Madrid. EFE

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