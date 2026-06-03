Génova celebra el acuerdo con Vox en Castilla y León, "un paso" más para cerrar el andaluz

Madrid, 3 jun (EFE).- La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha celebrado este miércoles el acuerdo de gobierno que han alcanzado PP y Vox en Castilla y León y ha dicho que supone dar un paso para que también pueda cerrarse el de Andalucía.

"Cuanto antes se resuelva mejor y ya se da hoy un paso, por tanto, yo creo que es un motivo de alegría", ha afirmado la portavoz en una rueda de prensa en el Senado en la que ha dicho que los castellanoleoneses lo que quieren es "estabilidad, certezas y certidumbre".

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García ha apuntado que "lo suyo" es que el acuerdo de Andalucía pueda cerrarse "cuanto antes" porque Juanma Moreno obtuvo una mayoría "muy contundente" y por tanto, los andaluces están "deseando" que se alcance un acuerdo que "dé estabilidad a los ciudadanos" y permita que se hable "de lo que verdaderamente importa a los andaluces".

La portavoz popular ha celebrado que ha habido cuatro elecciones autonómicas con "cuatro derrotas del sanchismo" y cuatro victorias del PP.

Las comunidades autónomas del PP, ha reiterado, están dispuestas a dar la estabilidad que el Gobierno de Sánchez "no está dando".

Tras unas intensas jornadas de negociación, PP y Vox han anunciado el acuerdo, similar a los alcanzados por los mismos partidos en Extremadura y Aragón, y que incluye la referencia a la 'prioridad nacional' para el acceso a determinadas ayudas públicas, como exigía la formación de Santiago Abascal para investir a Alfonso Fernández Mañueco.

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Vox contará con una de las dos vicepresidencias del nuevo Ejecutivo, que recaerá en Carlos Pollán, y que irá asociada a una de las tres consejerías que también recaen en este partido, en concreto, la de Desregulación, la de Agricultura, Ganadería y Medio Rural y la de Cultura, Turismo y Deporte. El pacto incluye 19 ejes y 324 medidas y cuenta con 62 hojas. EFE

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