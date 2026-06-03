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El PP vuelve a citar a Illa y a Leire Díez en la comisión de investigación del 'caso Koldo' en el Senado

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La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha anunciado este miércoles nuevas comparecencias en la comisión de investigación del 'caso Koldo', entre ellas las del presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, y la exmilitante socialista Leire Díez.

"El 'Comando de las Cloacas' tendrá que dar la cara", ha proclamado García durante una rueda de prensa en la que ha detallado el listado de personas que volverán a ser citadas por la Cámara Alta.

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Según ha explicado, Illa, que ya compareció ante esta comisión en plena campaña de las elecciones catalanas de 2024, tendrá que volver al Senado para dar explicaciones por las "sospechas" que, según los 'populares', existen sobre la financiación de su campaña electoral en Cataluña.

"Los jueces han reclamado datos sobre la financiación de su campaña ante la sospecha de que Leire, Cerdán y las cloacas maniobraron contra sus rivales", ha afirmado García.

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Además, ha recordado las dudas planteadas por el PP sobre los contratos de mascarillas durante la pandemia y ha asegurado que, en la primera sesión de la comisión, el entonces jefe de gabinete de Illa declaró que fue el exministro de Sanidad quien le indicó que contactara con Koldo García.

Por otro lado, la portavoz 'popular' ha avanzado la nueva citación de Díez, a la que ha definido como "el brazo ejecutor" de una supuesta "guerra sucia contra jueces, fiscales, policías, guardias civiles y periodistas".

Según García, la exmilitante socialista tendrá que comparecer de nuevo para aclarar "quién dio la orden", "qué recibió a cambio" y "a quién reportaba".

Junto a ella, el PP ha anunciado la citación del secretario de Estado, Antonio Hernando, al que García ha señalado como el "enlace Moncloa-Cloacas". Según la portavoz, deberá responder sobre quién ordenó su reunión con Santos Cerdán y Leire Díez, qué se trató en ese encuentro y a quién informaba de los avances de esa presunta operación.

RESPONSABLES DEL PSOE

La dirigente 'popular' también ha avanzado que volverán a ser citados varios responsables económicos del PSOE. Entre ellos figuran la actual gerente del partido, Ana María Fuentes; su número dos, Lourdes Solís; y el anterior gerente, Mariano Moreno.

Según García, deberán explicar "cómo falseaban las facturas para pagar la guerra sucia", qué fondos se destinaban a esas actuaciones, cuál era su procedencia y por qué, a su juicio, se ocultaron los 45.000 euros que el PSOE ha reconocido haber abonado a Leire Díez.

Asimismo, la comisión también volverá a llamar al expresidente de Correos Juan Manuel Serrano, por "enchufar" a Díez en la empresa pública.

Ante la pregunta de citar al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y a Sánchez, la 'popular' ha admitido que "no descartan nada". "Vamos a seguir trabajando en las ampliaciones del plan de trabajo y en las citaciones en los próximos dos meses" ha asegurado.

"DECENCIA Y ELECCIONES"

Durante su intervención, la portavoz del PP ha reclamado "decencia y elecciones" para España y ha acusado al presidente del Gobierno de permanecer "bunkerizado para protegerse de la corrupción".

García ha sostenido que Pedro Sánchez está cercado por "11 sumarios", "80 investigados" y "17 delitos por corrupción", y ha afirmado que "la corrupción no es la excepción del sanchismo, es el sistema del sanchismo".

"Sin Pedro Sánchez nada de esto hubiera podido pasar", ha sentenciado la 'popular'.

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