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El Gobierno de Navarra prepara un acto para despedir a los 5 policías fallecidos

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Pamplona, 3 jun (EFE).- El vicepresidente primero, consejero de Presidencia e Igualdad y portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha indicado este miércoles que el Ejecutivo está preparando un acto institucional para despedir a los cinco Policías Forales fallecidos hoy en un accidente de tráfico en Gipuzkoa.

"El Gobierno de Navarra preparará un acto institucional de despedida para estos cinco servidores públicos que daremos cuenta cuando tengamos todos los detalles al respecto", ha declarado en la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno.

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Ha querido trasladar en nombre del Gobierno foral el "más profundo dolor y consternación por el fallecimiento esta mañana" de los cinco agentes de la Policía Foral en el accidente de tráfico ocurrido en Elgoibar "y que en estos momentos está siendo investigado por la Ertzaintza".

Remírez ha agradecido que el lehendakari, Imanol Pradales, se haya puesto en contacto con la presidenta de Navarra, María Chivite. Asimismo, ha señalado que el consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, se ha puesto en contacto con su homóloga de Navarra, Inmaculada Jurío.

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"Es de agradecer en nombre del Gobierno tanto la llamada como la colaboración del lehendakari del Gobierno Vasco, que se ha puesto en contacto directamente con la presidenta Chivite", ha señalado.

Ha subrayado que los pensamientos del Ejecutivo están con los amigos, familiares y compañeros de trabajo de los fallecidos.

"Es un día hoy muy triste para la Policía Foral y para toda Navarra. Por eso desde aquí queremos trasladar nuestro cariño, apoyo, a todos sus allegados, a la familia, amigos y compañeros de la Policía Foral en estos momentos tan duros", ha incidido.

Ha añadido que se pierde a "cinco servidores públicos que dedicaron su vida a proteger y cuidar a la ciudadanía literalmente hasta el último segundo".

En ese sentido, ha manifestado el "reconocimiento, respeto y gratitud" por su "compromiso y vocación de servicio".

También ha agradecido las diferentes condolencias que han transmitido el rey; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron; los mandos policiales y de Guardia Civil de la Comunidad Foral de Navarra; el delegado de Defensa en la Comunidad Foral de Navarra; "así como distintos estamentos, instituciones y referentes institucionales" de Navarra y el resto de España.

Sobre los cinco agentes fallecidos, Remírez ha señalado que todavía la Policía Foral está en trámite de comunicar las identidades a las familias de los policías.

"Pertenecían a varias de las secciones o unidades de la Policía Foral y se trasladaban al País Vasco para hacer unas prácticas conjuntas con la Ertzaintza, dentro de la dinámica de colaboración positiva que existe al respecto con la Ertzaintza", ha comentado.

La propia Policía Foral ha expresado también sus condolencias: "Todo nuestro cariño y apoyo a los familiares y allegados de los compañeros fallecidos con quienes nos disponemos a compartir este profundo dolor que sentimos todos y que dejará una huella imborrable en nuestra memoria".

Tras el accidente de tráfico, el Gobierno de Navarra ha comunicado la cancelación de la entrega esta tarde del Premio a la Promoción del Talento Artístico 2026, en la que iba a participar la presidenta navarra, María Chivite.

Los cinco policías forales que viajaban en una furgoneta han muerto en un accidente de tráfico ocurrido este miércoles en Elgoibar (Gipuzkoa) al chocar con un camión cisterna en la autopista AP-8. EFE

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EFE

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