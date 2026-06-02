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Una jueza cita a testificar a la pareja de Ayuso en la causa en la que investiga al jefe de Gabinete de la presidenta

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La titular del Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid ha citado a declarar como testigo a Alberto González Amador a instancias del PSOE en la causa que investiga al jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, por la presunta difusión de datos personales de dos periodistas.

En un auto, al que tuvo acceso Europa Press, la magistrada rechaza otras diligencias solicitadas por el PSOE al considerar que son "innecesarias" e "inútiles" para el esclarecimiento de los hechos.

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La citación del novio de Ayuso se produce "en aras de efectivamente determinar la fuente de información de los datos personales y de la imagen que de los periodistas tuvo el investigado".

La investigación se centra en determinar si la divulgación, el 19 de marzo de 2024, de los nombres y la imagen de dos periodistas en un chat de profesionales de la información puede constituir un delito de revelación de secretos.

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Según recoge el auto, el propio investigado ha reconocido haber remitido el mensaje, aunque sostiene que la información y la fotografía no procedían de fuentes policiales, sino de un vecino del inmueble donde reside la presidenta madrileña.

La jueza considera que la declaración de González Amador resulta "necesaria, proporcional y pertinente" para aclarar el origen de la información utilizada en el mensaje difundido por Rodríguez. La resolución destaca que esta diligencia puede contribuir a determinar la procedencia de los datos personales y de la imagen de los periodistas afectados.

Por el contrario, el juzgado ha rechazado la comparecencia de un comisario de la Policía Nacional, el análisis del teléfono móvil del investigado, las solicitudes de información a la Delegación del Gobierno y a los servicios de protección de autoridades, así como el requerimiento de comunicaciones entre González Amador y Rodríguez.

La magistrada entiende que estas actuaciones carecen de justificación suficiente y no aportarían elementos decisivos a la investigación, dado que la autoría y difusión del mensaje no están en discusión.

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EuropaPress

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