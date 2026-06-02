El CGPJ expresa su preocupación por declaraciones que cuestionan la independencia judicial

Madrid, 2 jun (EFE).- La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado este martes una declaración institucional en la que muestra su preocupación por las declaraciones de responsables de instituciones del Estado que cuestionan la independencia de algunos decisiones judiciales.
En un comunicado, el CGPJ reacciona así, sin mencionarlo expresamente, a las declaraciones de miembros del Ejecutivo que han cuestionado algunas de las actuaciones judiciales que han afectado en las últimas semanas al PSOE y al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. EFE
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