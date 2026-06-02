Espana agencias

Sindicatos médicos llaman a gran concentración frente a Sanidad por su "tomadura de pelo"

Guardar
Google icon

Madrid, 2 jun (EFE).- Los seis sindicatos del comité de huelga médica han convocado el próximo 15 de junio, primer día del quinto paro semanal del año, una "gran concentración" estatal frente al Ministerio de Sanidad para denunciar la "tomadura de pelo" de que este departamento siga sin proponer nada para desenquistar el conflicto.

En un comunicado, la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA) llaman a sus compañeros a secundar masivamente la huelga nacional convocada del 15 al 19 de junio.

PUBLICIDAD

"Después de muchos meses de conflicto, de movilizaciones masivas y de reiteradas advertencias por parte de los representantes de los médicos y facultativos, el ministerio sigue sin presentar ninguna medida concreta que permita avanzar hacia una solución", han denunciado un día después de haber mantenido otro infructuoso encuentro con representantes de Sanidad.

Por ello, y "ante esta tomadura de pelo", mantienen el paro de junio, que inaugurarán con una "gran concentración estatal" el lunes 15 a las 12 horas frente al Ministerio.

PUBLICIDAD

En este sentido, y tras garantizar que se reunirá con el Ministerio las veces que "sean necesarias siempre que exista una voluntad real de negociación y propuestas concretas", el comité apela a "la unidad, firmeza y determinación" en sus protestas.

Además, los sindicatos han aprovechado para trasladar su máximo apoyo y reconocimiento a los numerosos profesionales que en distintos puntos del país "han dado un paso al frente" y han decidido dejar de realizar toda actividad voluntaria y extraordinaria (las conocidas como "peonadas") como medida de protesta ante unas condiciones laborales que consideran ya insostenibles.

"Esta decisión, adoptada de forma valiente y responsable por muchos compañeros, constituye una muestra inequívoca del profundo malestar existente en la profesión y evidencia que el conflicto va mucho más allá de una negociación concreta: es la consecuencia de años de abandono, sobrecarga y falta de reconocimiento por parte de las administraciones sanitarias", aseguran. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Junta esperará la anulación de la licencia para abordar la demolición de El Algarrobico

Infobae

Recurren el archivo del caso de torturas a las hermanas Serra en la comisaría barcelonesa de Via Laietana

Recurren el archivo del caso de torturas a las hermanas Serra en la comisaría barcelonesa de Via Laietana

Una jueza cita a testificar a la pareja de Ayuso en la causa en la que investiga al jefe de Gabinete de la presidenta

Una jueza cita a testificar a la pareja de Ayuso en la causa en la que investiga al jefe de Gabinete de la presidenta

El CGPJ expresa su preocupación por declaraciones que cuestionan la independencia judicial

Infobae

Isabel Pantoja e Il Divo estrenan la revisión del tema 'Donde el corazón me lleve'

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Alberto González Amador, novio de Ayuso, citado a declarar como testigo en la causa por presunta revelación de secretos contra Miguel Ángel Rodríguez

Alberto González Amador, novio de Ayuso, citado a declarar como testigo en la causa por presunta revelación de secretos contra Miguel Ángel Rodríguez

Última hora del sumario del caso Leire, el juicio al hermano de Pedro Sánchez y la moción de censura instrumental que propone Feijóo, en directo

La pensión compensatoria tras un divorcio: qué es, requisitos y cómo se calcula

Junts responde a Feijóo y le invita a Waterloo para negociar una moción de censura instrumental

Europa endurece su lucha contra la corrupción: nuevas sanciones al soborno y tráfico de influencias o más dureza contra altos cargos públicos

ECONOMÍA

Renault firma un convenio que garantiza 6.000 empleos y trae por primera vez la producción de eléctricos a sus fábricas de España

Renault firma un convenio que garantiza 6.000 empleos y trae por primera vez la producción de eléctricos a sus fábricas de España

El Gobierno recomienda el teletrabajo en Madrid, Cataluña y Canarias durante la visita del Papa

La pensión compensatoria tras un divorcio: qué es, requisitos y cómo se calcula

Madrid estrena este martes el nuevo vestíbulo de la estación de Chamartín: 560 millones invertidos, cuatro años en obras y 18.000 metros cuadrados

Empleo récord en mayo: España supera los 22,3 millones de afiliados por primera vez y el paro cae a mínimos para este mes desde 2007

DEPORTES

Enrique Riquelme anuncia a Raúl como su director deportivo y promete la llegada de “un jugador como Rodri” al Real Madrid

Enrique Riquelme anuncia a Raúl como su director deportivo y promete la llegada de “un jugador como Rodri” al Real Madrid

Rodri, la selección española y el Mundial 2026: “Queremos volver a demostrar que somos los mejores”

Oyarzabal elige a sus favoritas para el Mundial 2026, además de España: “Seguro que alguna dará la sorpresa”

Cuando el deporte es el germen de una “economía creativa” más allá del fútbol: “No es solamente el estadio, es todo lo que está detrás”

Enrique Cerezo zanja la polémica: “Julián Álvarez es jugador del Atlético de Madrid y no solo por la temporada pasada sino por muchas otras”