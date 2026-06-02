Isabel Pantoja e Il Divo estrenan la revisión del tema 'Donde el corazón me lleve'

Sevilla, 2 jun (EFE).- La cantante sevillana Isabel Pantoja y el cuarteto de ópera-pop Il Divo han estrenado este martes 'Donde el corazón me lleve', un dueto que sale a la luz una semana después de que Il Divo anunciase que cancela su participación en un concierto junto a la tonadillera en el Icónica Santalucía Sevilla Fest.

En sus redes sociales, Isabel Pantoja ha publicado el videoclip oficial de la canción, grabada por ella originalmente en 2002, compuesta por Roberto Livi y Rafael Ferro, y que dio título a su disco de ese año.

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El videoclip ha sido rodado en varias calles de Madrid y en el estudio durante la grabación del tema.

Il Divo, formado por el suizo Urs Bühler, el estadounidense David Miller, el francés Sébastien Izambard y el barítono Steven LaBrie, tenía previsto actuar junto a Isabel Pantoja en Sevilla el próximo 27 de junio, pero la semana pasada anunció la cancelación del concierto por "circunstancias imprevistas" ajenas a su voluntad.

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"Estamos trabajando en nuevas fechas para regresar a España y las comunicaremos a través de nuestros canales oficiales", indicó la formación musical en un comunicado, en el que añadió que lamentaba "sinceramente los inconvenientes que esta situación pueda causar", y que el concierto de Sevilla "sigue adelante con Isabel Pantoja".

El festival señaló que se trataba de una decisión unilateral, y al día siguiente anunció que la cantante sevillana estará acompañada en el concierto por la Orquesta Sinfónica de Málaga. EFE

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