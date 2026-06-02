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Un vecino evitó que el supuesto homicida de La Rioja matase también a su pareja

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Logroño, 2 jun (EFE).- La intervención de un vecino que presenció el atropello mortal y posterior agresión de un joven en Fuenmayor (La Rioja) evitó que el supuesto autor de este homicidio también matase a su pareja, a quien intentó estrangular en dos ocasiones tras conocer que mantenía una relación sentimental con el fallecido.

La Guardia Civil ha detallado este martes, en una nota, que el detenido es el presunto autor de un delito de homicidio consumado y de otro delito de tentativa de homicidio sobre su pareja sentimental.

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Estos hechos ocurrieron a las 0:43 horas del pasado 28 de mayo en la localidad riojana de Fuenmayor, donde fue asesinado un joven de 26 años de origen portugués y resultó herida una mujer.

El presunto autor, de 31 años y vecino de Viana (Navarra), fue detenido por los agentes en el mismo lugar de los hechos y, una vez finalizadas las actuaciones, fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que decretó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza.

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Las investigaciones han permitido determinar a la Guardia Civil que este crimen se originó en un conflicto personal derivado de la relación sentimental que presuntamente mantenían la mujer y el joven asesinado.

Tras conocer esta relación, el detenido ideó un plan para atraer a la víctima a un lugar apartado de la localidad de Fuenmayor, bajo el pretexto de mantener una conversación, y convenció a su pareja de concertar un encuentro con el joven, ha subrayado.

El día del suceso, el agresor se desplazó en coche hasta Fuenmayor acompañado por su pareja y su hijo menor y, una vez en este municipio, utilizó el teléfono móvil de ella para enviar la ubicación exacta a la víctima y citarla en ese punto.

Cuando el joven llegó a pie y se aproximó al vehículo, el detenido le indicó que se dirigiera hacia un banco cercano para hablar y, cuando estaba de espaldas y no podía reaccionar, aprovechó para acelerar bruscamente y atropellarle, ha precisado la Guardia Civil.

A continuación, el agresor bajó del coche para continuar el ataque y, como su pareja intentó intervenir para detenerlo, también la agredió a ella hasta hacerle perder el conocimiento.

Después, el atacante recogió un objeto contundente de la vía pública y golpeó nuevamente al joven, causándole la muerte.

De acuerdo con la investigación, el detenido volvió a arremeter contra su pareja, pero un ciudadano que presenciaba la escena lo increpó y logró que cesara la agresión.

Justo en ese momento, una patrulla de la Guardia Civil que llegaba al lugar detuvo al supuesto homicida.

La mujer no había interpuesto denuncias previas, por lo que no se encontraba incluida en el Sistema de Seguimiento Integral en los Casos de Violencia de Género (Sistema VioGén). EFE

(Foto) (Vídeo)

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EFE

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