Los exámenes de selectividad se extienden a catorce comunidades hasta el jueves

Madrid, 2 jun (EFE).- Los estudiantes de catorce comunidades inician hoy los exámenes de la prueba de acceso a la universidad (PAU) y se suman a los casi 43.000 alumnos madrileños que iniciaron las pruebas este lunes y que se extenderán hasta el jueves, dos días antes de la llegada del papa a Madrid.

Más de 300.000 estudiantes de segundo de bachillerato y ciclos formativos se examinan durante tres días, la mayoría con la vista puesta en la nota de corte que necesitan para entrar en la universidad, sobre todo si quieren acceder a universidades públicas y titulaciones con alta demanda como las sanitarias.

PUBLICIDAD

Ante los problemas de movilidad que puedan surgir los próximos días por la llegada del papa León XIV a Madrid y a Barcelona, los distritos universitarios recomiendan acudir media hora antes de las pruebas, que en la mayoría de las ciudades comienza a las 9,30 de la mañana.

Y es que en Cataluña los estudiantes harán la PAU los días 9, 10 y 11 de junio, coincidiendo en Barcelona con el pontífice. También el alumnado de Castilla-La Mancha se examinará la próxima semana, entre el 8 y el 10 de junio.

PUBLICIDAD

En Valencia, las pruebas se desarrollan en el marco de la cuarta semana de huelga indefinida que protagonizan los docentes de enseñanza no universitaria y los tribunales se han constituido sin incidencias. Se ha establecido el 100 % de servicios mínimos, tanto para el profesorado vigilante como para los correctores.

En la PAU de 2026, los alumnos se someterán por primera vez en la mayoría de las comunidades a vigilancias con sistemas de radiofrecuencia para evitar copiar con tecnologías, cada vez más sofisticadas.

PUBLICIDAD

El primer examen para los que se estrenan hoy será el de Lengua Castellana y Literatura II mientras que los madrileños harán los de primera lengua extranjera II y por la tarde Historia del Arte.

Los primeros días se enfrentan a las asignaturas troncales de la fase de acceso (obligatoria y que tiene validez indefinida), mientras que los exámenes de las materias de la fase de admisión (voluntaria) que sirve para subir nota hasta los 14 puntos, son los últimos días.

PUBLICIDAD

En 2024, la materia de Química fue la más elegida en la fase específica (hubo 70.361 matriculados), seguida de Biología (60.038 matriculados) y de Empresa y Diseño de Modelos de Negocio (57.515).

Los alumnos que se presentaron a Historia del Arte fueron poco más de 15.000, mientras que para examinarse de Dibujo Técnico II se matricularon 26.853 jóvenes.

PUBLICIDAD

Las notas de las pruebas se harán públicas a partir del 10 y 11 de junio en la mayoría de las comunidades y el periodo de revisión será los días posteriores.

Los exámenes son corregidos por profesores especialistas de cada materia, de forma anónima y las universidades recuerdan que si se solicita revisión, los ejercicios serán corregidos de nuevo por un profesor o profesora especialista distinto al que realizó la primera corrección.

PUBLICIDAD

La calificación final será la media aritmética de las calificaciones obtenidas en las dos correcciones y en el supuesto de que existiera una diferencia de dos o más puntos entre ambas calificaciones, un tercer y cuarto profesor o especialista distinto realizará de oficio una tercera corrección.

"La revisión, por tanto, puede subir o bajar la nota", recuerdan desde la Universidad Complutense de Madrid.

La PAU consolida por segundo año un modelo de exámenes más práctico donde solo hay un modelo de ejercicio por asignatura y donde el peso de las preguntas competenciales puede llegar hasta el 70 % en Lengua Castellana y Literatura II, o estar entre un mínimo del 50 % y un máximo del 100 % en materias como Historia de España.

PUBLICIDAD

EN Madrid se ha establecido al menos una pregunta competencial en cada examen.EFE