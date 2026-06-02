Las Dallas Wings pasan por encima de las Seattle Storm de Awa Fam

Washington, 1 jun (EFE).- Dallas Wings venció este lunes a Seattle Storm por 79-56, con 8 puntos de la española Awa Fam, que disputó su cuarto partido en la WNBA con su récord de minutos en cancha.

Además de esos 8 puntos con un 40 % de efectividad en tiros de campo, la valenciana firmó 7 rebotes -tres de ellos ofensivos-, cuatro robos y una asistencia en 31 minutos y 25 segundos.

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Pese a ser la jugadora con más minutos de Seattle esta noche en Dallas, Fam volvió a ser suplente.

Las Storm pudieron hacer poco frente a unas Wings que cuentan con las dos últimas número uno del 'draft' -Paige Bueckers y Azzi Fudd- en la plantilla y que van terceras en la tabla con un balance de 6-3.

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Bueckers terminó el partido con 10 puntos, 9 rebotes y 7 asistencias, por 9 puntos de Fudd.

Aziaha James fue la máxima anotadora de Dallas y del partido con 18 puntos, mientras que Flau'jae Johnson, con 16 puntos y 10 rebotes, fue la mejor de Seattle.

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Fam, que llegó a sonar como número uno del 'draft' del pasado 13 de abril, lo que la hubiese llevado a Dallas en lugar de Fudd, fue finalmente elegida en la tercera posición, la más alta para una española en la WNBA e igualando la de Pau Gasol en la NBA.

Con la de hoy, las Storm suman tres derrotas seguidas y se ubican en las últimas plazas de la tabla con un balance de 3-7. EFE

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