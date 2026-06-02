Un frente dejará este martes un descenso de las temperaturas, menos en el sur y sureste

Madrid, 2 jun (EFE).- La influencia de un frente que entrará por el norte dejará este martes una masa de aire más fresca que provocará un descenso de las temperaturas en la península, aunque se registrarán noches tropicales (sin bajar de los 20 grados) en el centro, tercio sur y litoral mediterráneo, con valores máximos diurnos muy altos en el sur y sureste.

De acuerdo al pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en el extremo norte se prevén precipitaciones débiles y dispersas, mientras en el Pirineo oriental se registrarán chubascos y tormentas -localmente fuertes y con posible granizo-, y heladas en las cumbres pirenaicas. Además son probables chubascos o tormentas aisladas en la Ibérica oriental.

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En el resto de la península y Baleares, los cielos estarán poco nubosos o con intervalos de nubes altas.

Las temperaturas máximas descenderán de forma generalizada y acusada en casi toda la península, descenso que será notable -de más de 6 grados- en regiones del tercio norte. Sin embargo, en el área mediterránea, los valores subirán de forma notable en los litorales del sureste y Alborán.

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Será probable superar los 36-38 ºC en el Guadalquivir y puntos de Alborán y los 38-40 ºC en el extremo sureste. Además, se registrarán noches tropicales en el centro, el tercio sur y el litoral mediterráneo. Las mínimas aumentarán en el litoral cantábrico y el cuadrante sureste, bajarán en los Pirineos y sufrirán pocos cambios en el resto.

Soplará viento moderado de componentes oeste y norte en la península, con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes de poniente en el Estrecho y Alborán, y, de tramontana en Ampurdán y de cierzo en el bajo Ebro. En Canarias, el alisio podrá ir acompañado de intervalos fuertes y probables rachas muy fuertes en zonas expuestas.

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- GALICIA: probables brumas matinales y vespertinas en zonas altas. Cielo nuboso, con predominio de nubes bajas tendiendo a poco nuboso en la mitad sur y a intervalos de nubes bajas en el resto. Probables lluvias débiles dispersas en zonas altas y extremo norte.

Temperaturas máximas en descenso generalizado; mínimas en descenso, en ligero ascenso o con pocos cambios. Viento flojo en el interior y moderado en el litoral.

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- ASTURIAS: probables brumas matutinas y vespertinas en la Cordillera. Nuboso tendiendo a intervalos de nubes bajas, con lluvias débiles dispersas que serán más frecuentes e intensas en el este de la Cordillera. Temperaturas máximas en descenso; mínimas en ascenso en el litoral, con pocos cambios en el resto; Viento flojo en el interior y moderado en el litoral.

- CANTABRIA: brumas y probables nieblas de madrugada en la mitad sur. Nuboso tendiendo a intervalos de nubosidad baja, con lluvias débiles y chubascos. Temperaturas máximas en descenso; mínimas en ascenso en el litoral y con pocos cambios en el resto; Viento flojo, que será más intenso en el litoral.

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- PAÍS VASCO: brumas y probables nieblas de madrugada en el interior. Nuboso o cubierto, con probables lluvias débiles dispersas, más intensas en el interior. Temperaturas mínimas en ascenso; máximas en descenso, ligero en los litorales. En el litoral, viento moderado; en el interior, flojo variable, con algún intervalo moderado.

- CASTILLA Y LEÓN: en el norte intervalos nubosos, con probabilidad de precipitaciones débiles dispersas, preferentemente en zonas de montaña, en el resto poco nuboso, con algún intervalo nuboso ocasional y predominio de nubes altas. Temperaturas mínimas con ligeros cambios, y máximas en descenso. Viento flojo a moderado.

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- NAVARRA: brumas y probables nieblas de madrugada y al final del día en Pirineos. Poco nuboso, con intervalos de nubes bajas en el tercio norte, aumentando a nuboso o cubierto y tendiendo a intervalos nubosos. Lluvias débiles dispersas en el noroeste y en Pirineos. Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en descenso notable generalizado. Viento flojo a moderado.

- LA RIOJA: cielo nuboso o intervalos nubosos, con precipitaciones débiles en la Rioja Alta y el Ibérico. Temperaturas mínimas con ligeros cambios, y máximas en notable descenso. Viento flojo a moderado.

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- ARAGÓN: cielo poco nuboso, con intervalos de nubosidad de evolución diurna en el sistema Ibérico y el Pirineo oriental por la tarde, cuando habrá baja probabilidad de chubascos acompañados de tormenta. Temperaturas mínimas en descensoo sin cambios; máximas en descenso.

Viento flojo o de dirección variable, aumentando a moderado u ocasionalmente fuerte en la depresión del Ebro, sin descartar rachas muy fuertes.

- CATALUÑA: cielo poco nuboso, aumentando a nuboso en la mitad norte, donde se esperan chubascos acompañados de tormenta, que pueden ser localmente fuertes en el Pirineo oriental. Temperaturas mínimas en descenso o con cambios ligeros; máximas en descenso, en ascenso o con pocos cambios.

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Viento flojo de dirección variable; aumentará a moderado en el Ampurdán, con probables rachas muy fuertes en zonas expuestas del norte del Ampurdán y prelitoral sur de Tarragona.

- EXTREMADURA: cielo poco nuboso, con predominio de nubes altas. Temperaturas en descenso, ligero en las mínimas, moderado en las máximas, sin descartar que pueda ser localmente notable. Viento flojo a moderado.

- COMUNIDAD DE MADRID: cielo poco nuboso, con intervalos de nubes altas y algo de nubosidad de evolución diurna en la Sierra. Temperaturas mínimas en descenso, sin cambios o en ligero ascenso; máximas en descenso generalizado. Viento flojo con intervalos moderados.

- CASTILLA-LA MANCHA: cielo poco nuboso, con intervalos de nubes altas, y alguna nubosidad de evolución en las montañas del este. Temperaturas mínimas en ascenso, en descenso o sin cambios significativos; máximas en descenso. Viento flojo a moderado.

- COMUNIDAD VALENCIANA: cielo poco nuboso, con intervalos de nubes de evolución diurna en el interior del tercio norte, donde hay baja probabilidad de chubascos acompañados de tormenta. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ascenso, localmente notable en el extremo sur donde se esperan valores significativamente altos.

Viento flojo de dirección variable, sin descartar rachas muy fuertes en zonas expuestas del interior norte de Castellón.

- REGIÓN DE MURCIA: cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas. Temperaturas mínimas sin cambios o en ascenso; máximas en ascenso, localmente notable. Vientos flojos variables tendiendo a moderados.

- BALEARES: brumas matinales, sin descartar algún banco de niebla. Intervalos de nubes medias y altas. Temperaturas en ligero ascenso. Viento flojo, con brisas costeras, aumentando a moderado, con algún intervalo de fuerte.

- ANDALUCÍA: cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas. Temperaturas en ascenso en la vertiente mediterránea, localmente notable para las máximas; temperaturas en descenso en la vertiente atlántica. Vientos flojos a moderados, aumentando a moderados y fuertes en el litoral mediterráneo.

- CANARIAS: en general, predominio de cielos nubosos en las vertientes del norte, con baja probabilidad de lloviznas débiles y ocasionales en medianías, y poco nuboso o despejado en el resto. Temperaturas con pocos cambios o con algún ligero descenso de las máximas en zonas altas.

Viento moderado del nordeste, fuerte en zonas bajas de las vertientes noroeste y sudeste de las islas de mayor relieve, donde no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes, siendo más probables en Gran Canaria y La Gomera. Brisas en costas suroeste. EFE