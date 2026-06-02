2-0. Canadá despierta tras el descanso y vence a Uzbekistán bajo la lluvia en Edmonton

Toronto (Canadá), 1 jun (EFE).- Canadá derrotó este lunes por 2-0 a Uzbekistán en su penúltimo partido amistoso de preparación antes del Mundial de 2026, disputado bajo una lluvia persistente en el Commonwealth Stadium de Edmonton, con goles de Jonathan Osorio y Jayden Nelson en una segunda parte que corrigió la pobre imagen del equipo norteamericano antes del descanso.

Bajo una lluvia persistente durante los noventa minutos, Canadá dominó la posesión pero sufrió demasiado en las transiciones defensivas ante una Uzbekistán ordenada y peligrosa al contraataque, especialmente a través de Eldor Shomurodov.

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El conjunto canadiense arrancó con una presión alta y control territorial, aunque sin claridad en los últimos metros. Liam Millar protagonizó la primera llegada con un disparo débil que atrapó sin problemas Abduvokhid Nematov, mientras Buchanan empezó pronto a generar desequilibrio por la derecha.

Pero Uzbekistán avisó primero de verdad. En el minuto 6, Shomurodov dejó atrás a Moïse Bombito y se plantó solo ante Crépeau, aunque su intento de vaselina salió fuera. La acción evidenció uno de los grandes problemas del primer tiempo canadiense: la fragilidad defensiva en las pérdidas y los repliegues.

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Los asiáticos siguieron encontrando espacios a la espalda de la defensa canadiense y volvieron a rozar el gol en el minuto 26, cuando Crépeau tuvo que estirarse abajo para desviar a córner otro remate de Shomurodov tras un rápido contragolpe.

Canadá monopolizaba la pelota, pero era incapaz de transformar esa posesión en ocasiones claras. El equipo llegaba con relativa facilidad al borde del área rival, aunque se atascaba sistemáticamente en el último pase o en el remate.

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La situación se complicó además para Marsch con la salida de Bombito, sustituido en el minuto 31 por Luc De Fougerolles. El central del Niza, pieza fundamental del sistema canadiense y uno de los defensores más importantes del equipo rumbo al Mundial, ya había mostrado molestias recientes y abandonó el campo renqueante tras cometer además un par de errores comprometidos.

Crépeau sostuvo entonces a Canadá antes del descanso. En el minuto 43 volvió a aparecer con una intervención decisiva tras un cabezazo de Shomurodov a la salida de una falta lateral. El guardameta evitó así que Uzbekistán se marchara al intermedio con ventaja.

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Marsch reaccionó con una revolución completa tras el descanso. Entraron Jonathan Osorio, Ralph Priso, Tani Oluwaseyi, Jayden Nelson, Nathan Saliba y Dayne St. Clair, y Canadá ganó inmediatamente intensidad, presión y velocidad por las bandas.

Nelson se convirtió en el gran agitador del ataque canadiense desde la izquierda y empezó a generar problemas constantes a la defensa uzbeka. En el minuto 53 sirvió un balón peligroso al área pequeña y poco después llegó el primer gol.

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En el minuto 57, Canadá recuperó la pelota en el centro del campo y Tani Oluwaseyi encontró a Osorio a su derecha. El veterano centrocampista del Toronto FC definió con un disparo raso cruzado que Nematov llegó a tocar sin poder evitar el 1-0.

El gol cambió el partido. Canadá adelantó líneas y Uzbekistán perdió presencia ofensiva, aunque siguió amenazando esporádicamente a balón parado y por las bandas.

Promise David creyó ampliar la ventaja en el minuto 79, pero su tanto fue anulado por fuera de juego. El delantero, sin embargo, siguió generando peligro y forzó varios córners en el tramo final.

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El segundo gol llegó en el minuto 90 y volvió a nacer en las botas de Oluwaseyi. El delantero recuperó en la medular y abrió hacia la izquierda para Nelson, que definió con precisión, más colocado que potente, al palo izquierdo del portero uzbeko.

Nelson, uno de los jugadores más activos de la segunda parte, encontró así el premio a su insistencia y cerró un triunfo que deja sensaciones mixtas para Canadá a pocos días del inicio del Mundial: mejoría tras los cambios, aunque también persistentes problemas defensivos y la preocupación por el estado físico de Bombito.

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- Ficha técnica:

2 - Canadá: Maxime Crépeau (Dayne St. Clair, m.46); Alistair Johnston (Tani Oluwaseyi, m.46), Moïse Bombito (Luc De Fougerolles, m.31), Derek Cornelius (Alfie Jones, m.70), Richie Laryea (Niko Sigur, m.31); Tajon Buchanan, Stephen Eustaquio (Jonathan Osorio, m.46), Ismaël Koné (Nathan Saliba, m.46), Liam Millar (Jayden Nelson, m.46); Jonathan David (Promise David, m.70) y Cyle Larin (Ralph Priso, m.46).

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0 - Uzbekistán: Abduvokhid Nematov; Abdukodir Khusanov, Abdulla Abdullaev (Jakhongir Urozov, m.70), Rustam Ashurmatov; Farrukh Sayfiev (Igor Sergeev, m.85), Odildzhon Khamrobekov (Sherzod Esanov, m.85), Otabek Shukurov, Sherzod Nasrullaev; Aziz Ganiev (Abbosbek Fayzullaev, m.20), Oston Urunov y Eldor Shomurodov.

Goles: 1-0, m.57: Jonathan Osorio. 2-0, m.90: Jayden Nelson.

Árbitro: Marco Antonio Ortiz Nava (MEX). Mostró tarjeta amarilla a Liam Millar y Derek Cornelius, de Canadá, y a Aziz Ganiev y Farrukh Sayfiev, de Uzbekistán.

Incidencias: partido amistoso disputado en el Commonwealth Stadium de Edmonton ante unos 46.000 espectadores y bajo una lluvia persistente durante todo el encuentro. EFE