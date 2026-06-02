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Davinson Sánchez pide afinar detalles tras el triunfo de Colombia ante Costa Rica

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Bogotá, 1 jun (EFE).- El defensa Davinson Sánchez, autor del primer gol en la victoria por 3-1 de Colombia sobre Costa Rica este lunes en el partido de despedida antes de viajar al Mundial de 2026, aseguró que, más allá del resultado, la selección debe seguir corrigiendo detalles.

El central, una de las figuras del encuentro jugado en el estadio El Campín de Bogotá, puso el foco en el funcionamiento colectivo del equipo dirigido por el argentino Néstor Lorenzo.

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"Me quedo con el rendimiento y con situaciones que debemos seguir afinando", afirmó Sánchez al término del encuentro.

Sánchez también señaló que el grupo continúa trabajando aspectos relacionados con el control del juego y las acciones a balón parado, factores que consideró determinantes para competir al máximo nivel en la Copa del Mundo.

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Por su parte, Jhon Arias destacó el ambiente vivido en El Campín y el respaldo de los aficionados, a quienes agradeció por acompañar al equipo en su último compromiso antes del viaje al Mundial.

"Es un mensaje claro de que creen en nosotros, de que apoyan esta selección", expresó el centrocampista, quien aseguró que Colombia tiene argumentos para ilusionarse por la mezcla de experiencia y juventud que reúne la plantilla.

Arias consideró que el equipo cuenta con futbolistas que atraviesan un buen momento y destacó la calidad de los jugadores jóvenes que se han integrado al proceso.

"Tenemos una selección que te permite soñar, te permite creer, y se pueden conseguir cosas importantes", agregó.

Entretanto, el defensa Jhon Lucumí valoró el triunfo como una muestra del crecimiento que ha tenido el equipo durante la preparación para el Mundial y destacó la capacidad de Colombia para controlar el desarrollo del partido frente a Costa Rica.

"Cada partido para nosotros es fundamental porque nos ayuda a crecer y a mejorar esas cosas que tenemos que tener claras para el inicio del Mundial", afirmó el zaguero. EFE

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EFE

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