Espana agencias

Lorenzo califica de "buena prueba" la victoria de Colombia ante Costa Rica en Bogotá

Guardar
Google icon

Bogotá, 1 jun (EFE).- El seleccionador de Colombia, Néstor Lorenzo, calificó este lunes de "buena prueba" el partido en el que su equipo venció por 3-1 a Costa Rica en el estadio El Campín de Bogotá, que fue la despedida de los cafeteros de su público antes de viajar a EE.UU. para disputar su último juego antes del Mundial de 2026.

"Creo que fue una buena prueba, más allá de que todavía el grupo se estuvo completando hasta el día de ayer", expresó Lorenzo en la rueda de prensa posterior al juego, del que dijo: "Creo que ha sido positivo".

PUBLICIDAD

El estratega destacó que hoy fueron titulares algunos jugadores que nunca habían aparecido en el once inicialista de Colombia porque "quería ver la reacción de ellos en un marco de partido de selección".

"El balance es positivo, tenemos que mejorar muchas cosas, pero con el correr de los días, de estar juntos y de equiparar físicamente a los que llegaron últimos, tengo fe de que vamos a estar muy bien" para la Copa del Mundo, añadió Lorenzo.

PUBLICIDAD

El seleccionador de Colombia destacó que el centrocampista Gustavo Puerta, que hoy reemplazó a Jefferson Lerma, es "un gran proyecto, una gran realidad, jugó en una posición difícil, como un cinco más posicional".

"Lo hemos usado en la izquierda y en la derecha y es un jugador que se adapta muy bien a cualquier sistema. En el segundo tiempo cambiamos el sistema y él se adapta fácil", destacó sobre el futbolista del Racing de Santander español.

Lorenzo también reflexionó sobre lo que debe mejorar su equipo y señaló que el colectivo tiene mucho por mejorar "en la parte defensiva como en las variantes ofensivas".

"Tenemos que mejorar la defensa en bloque bajo, eso se corrige, pero la esencia del jugador colombiano no se cambia, la respetamos, jugamos con jugadores de buen pie, esperamos que esas sociedades se aceiten (como la de James Rodríguez y Juan Fernando Quintero)", concluyó el estratega.

Colombia se enfrentará el 7 de junio a Jordania en la ciudad estadounidense de San Diego y luego viajará a Guadalajara, donde se concentrará para participar en el Grupo K del Mundial, del que hace parte con Portugal, Uzbekistán y República Democrática del Congo. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Davinson Sánchez pide afinar detalles tras el triunfo de Colombia ante Costa Rica

Infobae

Las Dallas Wings pasan por encima de las Seattle Storm de Awa Fam

Infobae

Decenas de aficionados despiden a la Canarinha antes de su viaje al Mundial 2026

Infobae

3-1. Luis Díaz brilla y Colombia se despide de su público con triunfo ante Costa Rica

Infobae

México reforzará operativos contra piratería y transmisiones ilegales rumbo al Mundial

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora del sumario del caso Leire Díez: el juez Pedraz levanta parcialmente el secreto del sumario del caso Leire

Última hora del sumario del caso Leire Díez: el juez Pedraz levanta parcialmente el secreto del sumario del caso Leire

Condenado un empresario por prometer a una inquilina de renta antigua que podría regresar a su vivienda tras una reforma: ya había vendido el piso a otra persona

Aitor Esteban desacredita a Pablo Iglesias por atribuirse una maniobra para convencer al PNV de apoyar la moción contra Rajoy: “Buen farol, pero no te da para órdago”

El secretario general de la Diputación de Badajoz defiende que la modificación del puesto de David Sánchez fue una decisión política sometida a control de legalidad

Cortes de tráfico en Madrid por la visita del papa Léon XIV: calles afectadas y horarios en los que habrá cortes hasta el 9 de junio

ECONOMÍA

Compensar al hijo que cuida a sus padres con un piso o dinero puede considerarse una donación encubierta y complicar la herencia

Compensar al hijo que cuida a sus padres con un piso o dinero puede considerarse una donación encubierta y complicar la herencia

¿Seguridad vial o afán recaudatorio? Madrid es la ciudad que más multa, recauda 194,5 millones, tres veces más que Barcelona

Hacienda reactiva las negociaciones para la financiación autonómica y manda cartas a las comunidades para reuniones “inmediatas”

Cotizó 43 años y perdió parte de su pensión por retirarse seis meses antes: los jubilados se rebelan contra el recorte de sus pensiones

Calviño da por superada la amenaza de Trump y avisa: “El gran cambio económico global solo acaba de empezar”

DEPORTES

Enrique Riquelme anuncia a Raúl como su director deportivo y promete la llegada de “un jugador como Rodri” al Real Madrid

Enrique Riquelme anuncia a Raúl como su director deportivo y promete la llegada de “un jugador como Rodri” al Real Madrid

Rodri, la selección española y el Mundial 2026: “Queremos volver a demostrar que somos los mejores”

Oyarzabal elige a sus favoritas para el Mundial 2026, además de España: “Seguro que alguna dará la sorpresa”

Cuando el deporte es el germen de una “economía creativa” más allá del fútbol: “No es solamente el estadio, es todo lo que está detrás”

Enrique Cerezo zanja la polémica: “Julián Álvarez es jugador del Atlético de Madrid y no solo por la temporada pasada sino por muchas otras”