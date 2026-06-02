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La jueza rechaza archivar el caso de Miguel Ángel Rodríguez sobre revelación de secretos

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Madrid, 2 jun (EFE).- Una jueza de Madrid ha rechazado la petición de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, de archivar la causa en la que se investiga si este incurrió en un delito de revelación de secretos al enviar a un chat datos personales de dos periodistas.

Dos días después de acordar la declaración como testigo en este proceso de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, la magistrada dictó un auto, conocido este martes, en el que desestimaba la petición del abogado de Rodríguez.

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La defensa del jefe de gabinete de Ayuso pidió a la jueza el sobreseimiento libre y archivo de la causa al alegar que "no existen indicios racionales de criminalidad que justifiquen la continuación del procedimiento".

En su resolución, del pasado 29 de mayo y a la que ha tenido acceso EFE este martes, la magistrada no ve "necesidad de entrar en el fondo del asunto planteado", al considerar que "procede desestimar la solicitud de sobreseimiento interesada, por no ser el momento procesal adecuado".

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"Las fases del procedimiento tienen su lógica y su finalidad", indica la titular de la sección de instrucción del tribunal de instancia número 25 de Madrid, que recuerda que el procedimiento está "en fase de instrucción" y que ha acordado la práctica de varias diligencias de prueba.

Por tanto, hasta que no se practiquen esas diligencias "es improcedente resolver sobre su resultado aún no conocido", señala el auto, que también apunta a que la ley "es clara" respecto al momento procesal adecuado para hacer el pronunciamiento que se solicita: al finalizar la instrucción o al acordar la apertura de juicio oral.

"Fuera de esos momentos procesales no procede el pronunciamiento judicial sobre el sobreseimiento", concluye la magistrada.

La causa, que arrancó tras una querella de los dos periodistas de El País afectados y una denuncia del PSOE, trata de determinar si Miguel Ángel Rodríguez incurrió en un delito de revelación de secretos al enviar el 19 de marzo de 2024 a un chat de periodistas la foto de dos informadores, su nombre y apellidos.

Según la denuncia, envió estos datos en un mensaje en el que indicaba que habían estado "acosando a los vecinos de la presidenta, incluido niñas menores de edad, en un acoso habitual en dictaduras".

Ese mismo día, un agente de paisano había pedido a los dos periodistas que se identificasen mientras realizaban una investigación sobre la vivienda de la presidenta madrileña y su pareja.

Cuando declaró ante la jueza, el pasado mes de mayo, Rodríguez negó que hubiese "revelación de secretos". Dijo que la foto provenía de un vecino enfadado que se la había enviado a la pareja de Díaz Ayuso, y manifestó que se limitó a comentar en un chat que esos dos periodistas "estaban molestando a los vecinos y a menores de edad" junto a la vivienda de la presidenta regional. EFE

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EFE

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