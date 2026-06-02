La Real Casa de Correos se transforma para acoger a 2.275 periodistas por la visita papal

Madrid, 2 jun (EFE).- La Real Casa de Correos de la Puerta del Sol, sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, ultima a estas horas su transformación para operar como Centro Internacional de Prensa de la visita del papa León XIV a España y albergar, entre el 6 y el 12 de junio, a 2.275 periodistas y 400 trabajadores.

El despacho de la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, es prácticamente el único espacio del inmueble que ha permanecido ajeno a esta metamorfosis exprés, que comenzó el lunes pasado, con un dispositivo formado por más de 80 trabajadores, y estará prácticamente terminada esta noche.

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"Hemos vaciado prácticamente el edificio", ha explicado a los medios la directora general de Medios de Comunicación de la Comunidad de Madrid, Cristina Gil, quien ha destacado el "reto" de adaptar la Real Casa de Correos dada la envergadura de la cita.

El despliegue incluye 700 puestos de trabajo, cabinas de radio, 40 pantallas y paneles LED y 21 sets de televisión habilitados en el exterior de la Puerta del Sol, donde se instalará una plataforma destinada a las retransmisiones en directo.

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Desde mañana podrán recoger sus credenciales los 2.275 periodistas acreditados para la visita del papa, de los que unos 450 son extranjeros, procedentes de treinta países de todo el mundo.

La Real Casa de Correos será el punto neurálgico para los medios de comunicación durante el viaje apostólico, especialmente en los días que pasará en Madrid (del 6 al 9): será el lugar donde se cite a los periodistas para desplazarlos a los distintos actos y también donde la organización informe sobre su desarrollo, y además se retransmitirá la señal institucional de la visita.

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El Centro Internacional de Prensa, que estará operativo las 24 horas del día, seguirá abierto del 9 al 12 de junio, cuando el papa visitará Barcelona y Canarias.

Periodistas aparte, el centro contará con unos 400 trabajadores entre personal técnico, de seguridad, de cáterin y de los servicios médicos y de limpieza.

En total se han habilitado más de 3.600 metros cuadrados de superficie, repartidos entre los dos patios y las tres plantas superiores de la Real Casa de Correos y el patio de la aledaña Real Casa de Postas, que será la zona de descanso para los profesionales.

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Como precaución ante posibles imprevistos, el personal a cargo del Centro Internacional de Prensa tendrá este martes dos "pruebas de estrés" en las que se encenderán simultáneamente unos 200 ordenadores para subir información "de forma masiva" y comprobar la capacidad del sistema de telecomunicaciones.

Además, esta noche se provocarán cortes eléctricos para probar los grupos de electrógenos que proveerán suministro en caso de apagones.

Entre las comodidades dispuestas para los profesionales habrá un 'paquete de bienvenida' que se entregará junto a las acreditaciones e incluye una tarjeta de conectividad, descuentos en restaurantes y una Tarjeta de Transporte Público.

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Asimismo, en la cafetería de la Real Casa de Correos habrá un espacio donde se ofrecerán quince dulces típicos madrileños, entre ellos las rosquillas de San Isidro, las bizcotelas de El Escorial, las costradas de Alcalá de Henares o las palmeritas de Morata de Tajuña.

Por otro lado, la Comunidad de Madrid ha lanzado este martes el vídeo institucional que ha elaborado para dar la bienvenida al papa, que se difundirá en sus redes sociales y se utilizará en los actos en los que participe el Gobierno regional.

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La pieza audiovisual recorre varios puntos emblemáticos de la región y define Madrid como un lugar de "comunidad, encuentro y familia" en el que "siempre hay espacio para uno más".

El vídeo, que ha contado con la participación del párroco de Nuestra Señora del Buen Suceso (Madrid), Enrique González, "refleja una Comunidad abierta al mundo, diversa y dinámica, donde los gestos cotidianos construyen vínculos entre las personas", indica el Ejecutivo autonómico en una nota. EFE

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