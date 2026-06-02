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La madre de la víctima de Villaverde (Madrid), que murió al recibir 45 puñaladas: "No quiero venganza, quiero justicia"

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La madre de la mujer asesinada de 45 puñaladas por su pareja, hechos que se produjeron en septiembre de 2023 en el distrito madrileño de Villaverde, ha asegurado ante el tribunal que su hija vivía atemorizada por el acusado, al que ha descrito como una persona "violenta" que la acechaba.

"Yo veía un problema", ha declarado la testigo en el juicio, donde ha manifestado que está convencida de que el crimen estaba "programado" tras los antecedentes de agresividad del procesado, quien poco antes apuñaló a su primo. "Quiero justicia, no venganza y que pague por lo que hizo", ha aseverado.

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La Fiscalía solicita para él una pena de 25 años de prisión por un delito de asesinato con agravantes de parentesco y discriminación por razón de género.

Según el escrito de acusación del Ministerio Público, el procesado mantenía una relación sentimental con la víctima desde septiembre de 2020 y había protagonizado episodios previos de violencia contra ella, incluyendo una agresión por la que ya fue condenado en 2023.

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La Fiscalía sostiene que durante la madrugada del 24 de septiembre de 2023 ambos mantuvieron una discusión en el domicilio del acusado y que, horas después, se produjo una nueva pelea en la vivienda.

En ese momento, y "de forma súbita e inopinada", el acusado presuntamente cogió un cuchillo de cocina de 32 centímetros y atacó a la mujer cuando se encontraba desnuda y sin posibilidad de defensa.

El relato del fiscal recoge que la víctima recibió decenas de cuchilladas en rostro, cuello, tórax y distintas partes del cuerpo, llegando incluso a salir del domicilio para pedir ayuda a los vecinos antes de fallecer a consecuencia de un shock hipovolémico por afectación vascular cervical.

El acusado, según el Ministerio Público, huyó del lugar y se presentó horas más tarde en una comisaría de Policía Nacional del distrito de Usera-Villaverde.

La acusación pública considera que concurre alevosía y ensañamiento, al entender que el procesado aumentó "deliberadamente e inhumanamente" el sufrimiento de la víctima mediante múltiples heridas que no eran necesarias para causarle la muerte.

La víctima tenía tres hijos, dos de ellos menores de edad en el momento de los hechos. La Fiscalía reclama indemnizaciones de 241.000 euros para cada uno de los menores, 111.500 euros para la hija mayor de edad y 86.000 euros para la madre de la fallecida.

Además de la pena de prisión, el Ministerio Público solicita prohibición de aproximación y comunicación con los familiares de la víctima durante 35 años y libertad vigilada posterior

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