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El mercado laboral suma 231.975 empleos en mayo y marca nuevo récord con 22,3 millones

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Madrid, 2 jun (EFE).- El tirón del empleo en mayo, un mes habitualmente positivo para el mercado laboral en el que se sumaron 231.975 ocupados, ha llevado a un nuevo récord de afiliación a la Seguridad Social, que ha superado los 22,3 millones.

Según los datos facilitados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el aumento de mayo, el segundo mayor de la serie para este mes, ha situado la afiliación en un nuevo máximo de 22.337.806 personas.

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En cuanto al paro, el Ministerio de Trabajo detalla que se ha reducido en 36.323 personas, por debajo de las cifras de mayos previos, lo que deja el total de desempleados registrados en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en 2.320.721, el nivel más bajo para ese mes desde 2007.

En el último año, el paro se ha reducido en 134.162 personas, mientras que la afiliación suma 553.431 empleos.

"Creamos empleo de calidad, reforzamos derechos y demostramos que crecimiento económico y justicia social pueden ir de la mano", ha valorado en redes sociales el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

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En la evolución del empleo en mayo, avanzó especialmente en hostelería (65.772 afiliados más) y actividades administrativas y auxiliares (con 27.381 empleos más), así como en el sistema especial agrario, con 20.741 más.

Por sexo, el empleo sumó algo más entre los hombres, con 122.032 más, hasta los 11.738.501 afiliados; mientras que entre las mujeres subió en 109.943, hasta las 10.599.305 ocupadas.

Entre los autónomos, se sumaron 15.470 afiliados, hasta los 3.460.443.

El empleo entre los extranjeros alcanzó también nuevo récord con 3.359.548, tras sumar 111.301 afiliados de media en el mes, representando ya el 15 % del total.

"El crecimiento mensual de los afiliados extranjeros se ha acelerado de forma notable en los últimos tres meses", ha señalado en una nota Funcas, que cree que este comportamiento puede estar relacionada con la regularización de inmigrantes que antes habrían estado trabajando de forma irregular.

El secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Suárez, ha señalado en rueda de prensa que el proceso de regularización aún no ha concluido y ha pedido "prudencia" para analizar el impacto.

"Aún no se aprecian efectos significativos del proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes en los registros de afiliación", ha apuntado BBVA Research.

En cuanto al paro, descendió en todos los sectores económicos con respecto al mes de abril: en servicios bajó en 29.829 personas, en industria lo hizo en 2.665 personas, en construcción se moderó en 2.304 personas y en agricultura en 1.628.

El desempleo femenino disminuyó en 20.316 personas, hasta 1.404.110 mujeres; mientras que entre los hombres se redujo en 16.007, hasta un total de 916.611 desempleados.

Entre los jóvenes menores de 25 años descendió en 4.738 personas, hasta un total de 164.955, la menor cifra para este mes de la serie.

"Esta buena noticia no ha caído del cielo, detrás hay políticas concretas, hay diálogo social y hay una voluntad firme de mejorar la vida de la gente trabajadora", ha defendido la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en declaraciones remitidas a los medios.

Los sindicatos CCOO y UGT han valorado la buena evolución del mercado laboral en mayo, pero han alertado de problemas que persisten como el paro de larga duración, los bajos salarios, la temporalidad injustificada, la elevada rotación laboral o la siniestralidad en el trabajo.

Por su parte, la patronal CEOE ha pedido reforzar las políticas activas de empleo, las dirigidas a los parados, ante las dificultades para cubrir vacantes en el mercado laboral pese a los niveles de desempleo.EFE

(foto) (vídeo) (infografía)

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EFE

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