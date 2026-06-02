Jueces y fiscales denuncian una campaña contra la justicia y piden contundencia al CGPJ

Madrid, 2 jun (EFE).- Asociaciones de jueces y fiscales han emitido un comunicado conjunto este martes en el que reclaman mayor contundencia al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y un pronunciamiento de la Fiscalía, tras conocerse la investigación en la Audiencia Nacional del caso Leire Díez, donde aprecian una "estrategia orquestada para atentar contra la independencia judicial".

La Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, el Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales consideran "insuficiente" la declaración institucional hecha por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para mostrar preocupación por declaraciones políticas que cuestionan la independencia judicial.

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Estas asociaciones de jueces y fiscales hacen referencia a la causa en la que Santiago Pedraz investiga a Leire Díez o Santos Cerdán y destacan que se está investigando una "supuesta trama dirigida desde un partido político para deslegitimar a miembros del poder judicial y, con ello, frenar procesos que afectan a dicho partido o al Gobierno español".

También aluden a publicaciones en prensa sobre investigaciones y espionajes a la magistrada Beatriz Biedma, que investigó y procesó al hermano del presidente del Gobierno en Badajoz, y recuerdan que en junio del año pasado ya emitieron un comunicado de apoyo a esta magistrada, ante las presiones sobre su persona, que ahora ven ratificadas.

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Así, y tras aludir a la presunción de inocencia, estas asociaciones trasladan una "profunda inquietud" ante "la posibilidad de que las supuestas estrategias de deslegitimación hayan afectado no sólo a una compañera concreta, sino a una pluralidad de integrantes de la judicatura".

Además, subrayan que lo publicado en los últimos días va mucho más allá de los "frecuentes" ataques desde la política a miembros del Poder Judicial y apuntaría "a una estrategia orquestada para atentar contra la independencia judicial".

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Por eso, expresan "desazón" por la falta de contundencia del Poder Judicial y su "silencio" ante estas informaciones y lamentan también la "ausencia de reacción" por parte de la Fiscalía General del Estado, a la que acusan de ignorar su deber legal de defender la independencia judicial.

Estas asociaciones recalcan que el intento de deslegitimar al Poder Judicial constituye un ataque al Estado de derecho y a la separación de poderes, expresan su apoyo a las personas afectadas y a sus familias y señalan que adoptarán las medidas que consideren oportunas, en el ámbito estatal y europeo, ante lo que resulte de las investigaciones abiertas.

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Este comunicado ha sido difundido después de que el CGPJ mostrase en una declaración institucional su "preocupación por las manifestaciones de cualificados responsables de altas instituciones del Estado que cuestionan la independencia, la responsabilidad y el sometimiento a la ley de concretas actuaciones judiciales", sin mencionar expresamente declaraciones de miembros del Gobierno que han cuestionado actuaciones que han afectado al PSOE y al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. EFE