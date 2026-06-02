Feijóo, sobre reunirse con Puigdemont en Waterloo: "Vamos a hablar de cosas serias"

Barcelona, 2 jun (EFE).- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha evitado pronunciarse este martes sobre si irá a Waterloo (Bélgica) para reunirse con el líder de Junts, Carles Puigdemont, para negociar su apoyo a una moción de censura y se ha limitado a decir: "Vamos a hablar de cosas serias".

Así lo ha apuntado al salir de participar en las jornadas del Cercle d'Economia, tras ser preguntado insistentemente por si está dispuesto a ir a Waterloo para reunirse con Puigdemont y hablar sobre una posible moción de censura instrumental.

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Esta mañana el secretario general de Junts, Jordi Turull, ha retado a Feijóo a ir a Waterloo a negociar con Puigdemont y se ha mostrado dispuesto a escuchar las concreciones de la moción que plantea el PP, siempre que sea solo para convocar elecciones, y "sin Vox" en el Ejecutivo central.

Durante su intervención en las jornadas del Cercle, Feijóo ha dicho que no pretende "remover conciencias" ni buscar "atajos" para llegar a la Moncloa: "No vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos", ha asegurado el día después de ofrecer una moción de censura instrumental a Junts y PNV para forzar un adelanto electoral.

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Asimismo, ha defendido que España necesita "un proyecto limpio" y, acto seguido, ha añadido: "Devolveré la decencia a mi país con ayuda o sin ella". EFE