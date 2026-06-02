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La Línea no autoriza amistoso RD Congo-Chile por los riesgos sanitarios a causa del ébola

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La Línea de La Concepción (Cádiz), 1 jun (EFE).- El alcalde de La Línea de la Concepción, Juan Franco, ha dictado un decreto por el que no autoriza la celebración en el municipio del partido de fútbol amistoso entre las selecciones de República Democrática del Congo y Chile, el próximo 9 de junio, debido al brote de ébola en ese país africano.

El alcalde ha afirmado que la decisión es "una cuestión de prudencia sanitaria", siguiendo las recomendaciones que ha emitido la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía en un informe que ha emitido el director general de Salud Pública.

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Además, el alcalde se ha basado también en un informe del jefe de Servicio de Sanidad del Ayuntamiento "que desaconseja por completo la celebración de este partido ante los posibles riesgos sanitarios".

"Lamentamos haber tenido que tomar esta decisión ya que el partido es un atractivo para la ciudad, pero entendemos que la situación sanitaria en el Congo y la documentación que se ha aportado, que no acaba de justificar que no existan riesgos de ningún tipo" han hecho considerar que "esta decisión sea la más prudente", ha dicho el regidor.

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La selección de la RD Congo, que vuelve a un Mundial de fútbol, por segunda vez en su hitoris, 52 años después de su única participación en Alemania 1974, que mañana tiene un partido previsto mañana, 3 de junio, en Lieja (Bélgica) contra Dinamarca.

El pasado 22 de mayo, Sanidad Exterior de España anunció que estudiba las posibles medidas a implementar para garantizar la máxima seguridad en el amistoso y el secretario de Estado de Sanidad del Gobierno español, Javier Padilla, recordó que la selección de fútbol de RDC había cancelado sus entrenamientos en la capital, Kinsasa, para trasladarlos a Bélgica.

La FIFA por su parte, mantiene estrecho contacto con la Federación de Fútbol de la RDC (FECOFA), para garantizar que se informe a su selección sobre todas las orientaciones médicas y de seguridad. EFE

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