Gobierno recomienda teletrabajar ante restricciones de movilidad por la visita del Papa

Madrid, 2 jun (EFE).- El Ministerio de Trabajo y Economía Social recomienda el teletrabajo ante las posibles restricciones de la movilidad que pueden producirse con motivo de la visita del Papa en distintas localidades de las comunidades autónomas de Madrid, Cataluña y Canarias.

El objetivo, según explican las mismas fuentes en un comunicado, es "favorecer la protección de la seguridad de las personas trabajadoras, reducir los desplazamientos innecesarios y contribuir al normal desarrollo de los servicios y actividades económicas durante la celebración de los actos previstos".

PUBLICIDAD

El Ministerio ha enviado este martes a las delegaciones de Gobierno esta recomendación y recuerda que la normativa vigente permite la modalidad del trabajo a distancia ante este tipo de situaciones.

Así, Trabajo recuerda que ante estas situaciones el marco normativo recomienda a los empleadores valorar prioritariamente la utilización del trabajo a distancia en aquellos puestos y actividades cuya naturaleza sea compatible con esta modalidad de prestación de servicios y siempre que existan las condiciones técnicas necesarias para su desarrollo.

PUBLICIDAD

Igualmente, emplaza a empleadores y personas trabajadoras que planifiquen con antelación las medidas organizativas necesarias, incluida la posibilidad de acordar voluntariamente el recurso al trabajo a distancia, durante los periodos en que puedan producirse afecciones relevantes a la movilidad.

La visita del Papa León XIV a España, que ha sido declarada evento de especial interés público por el Gobierno, tendrá lugar del 6 al 12 de junio con actos programados en Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife y concentraciones que podrán superar el millón de asistentes. EFE

PUBLICIDAD