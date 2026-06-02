Científicos revelan que muchos envases alimentarios 'ecológicos' no son de origen vegetal

Madrid, 2 jun (EFE).- Un equipo de científicos de varios centros de investigación ha revelado que muchos envases alimentarios etiquetados como 'ecológicos' -como tuppers, vajillas infantiles o vasos para llevar- no son en realidad de origen vegetal y ha encontrado en su composición plásticos no biodegradables derivados del petróleo con aditivos prohibidos en la UE.

El 60 por ciento de los envases que han analizado los investigadores, que se comercializan por internet, tienen un etiquetado erróneo, lo que incumple el marco regulalorio de la UE, y de los cinco envases que han analizado, dos no cumplen con lo que refleja la etiqueta y en un tercero la información es incompleta; el trabajo ha sido coordinado por investigadores de la Universidad Complutense de Madrid y los resultados se han publicado en Journal of Hazardous Materials.

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El análisis determinó que la composición mayoritaria de los envases que estudiaron corresponde a plásticos convencionales no biodegradables derivados del petróleo que contienen aditivos de origen vegetal prohibidos en la UE, como la fibra de bambú, ha informado la Universidad en una nota de prensa.

Otra de las conclusiones del trabajo es que existen alternativas vegetales sostenibles, como los 'bioenvases' comerciales de hoja de palma, que aportan compuestos bioactivos antioxidantes (polifenoles), y estos compuestos son potencialmente capaces de neutralizar el estrés oxidativo celular inducido por la exposición a microplásticos derivados de los envases plásticos convencionales.

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Para llevar a cabo el estudio, se implementaron técnicas analíticas para verificar si el material del envase era el mismo que el que indicaba su etiqueta.

Los resultados de los ensayos demostraron que la ingesta de las micropartículas procedentes de los envases alimentarios estudiados supone un bajo riesgo citotóxico agudo para la salud gastrointestinal, pero se observa un incremento del estrés oxidativo para los derivados de envases plásticos convencionales (polipropileno).

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Los envases de alimentos representan el 60 por ciento de los residuos plásticos mundiales, contribuyendo a la contaminación por microplásticos del medio ambiente y de la cadena alimentaria, ha señalado la Universidad Complutense, y ha precisado que la principal vía de exposición de los humanos a los microplásticos es la ingesta a través de los alimentos o de los materiales en contacto con ellos y posterior absorción a través del tracto gastrointestinal.

Además, según la bibliografía consultada para el estudio, en la Unión Europea el 42 por ciento de los trabajadores utilizan envases plásticos aptos para microondas a la hora del almuerzo.

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Aunque existen pocos informes directamente relacionados con humanos, los estudios realizados en modelos celulares o animales han demostrado que la exposición a microplásticos puede desencadenar eventos celulares, tales como sobreproducción de especies reactivas de oxígeno, daño oxidativo, procesos inflamatorios y alteraciones en el microambiente intestinal, según la Universidad. EFE