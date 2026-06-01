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Sánchez celebra los ocho años desde que fue investido presidente del Gobierno: "Hemos mejorado la vida de las personas"

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado sus ocho años como presidente del Gobierno tras la moción de censura de 2018 y ha manifestado que ha sido un período en el que el Ejecutivo ha "transformado profundamente la realidad y mejorado la vida de las personas".

El mandatario socialista ha ensalzado los datos de la economía española desde 2018 a través de un mensaje en su cuenta en la red social 'X', recogido por Europa Press. "Nuestro PIB ha crecido un 12,3%, tres puntos más que el promedio de la UE, casi el doble que el de países como Italia o Francia y diez veces más que el de Alemania", ha elogiado Sánchez.

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Asimismo, ha recordado que se han creado "tres millones y medio de empleos", se ha cruzado "la cifra histórica de los 22 millones de afiliados a la Seguridad Social" y la tasa de paro es "la más baja de los últimos 18 años".

Sobre la calidad de vida, el líder socialista ha reiterado que el salario mínimo ha subido un 66% y ha ensalzado el papel de los ERTE como herramientas "para evitar que los despidos sean la respuesta natural a las crisis".

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Sánchez también ha aplaudido en su mensaje que el Gobierno de coalición aprobara la reforma laboral con la que se ha reducido la temporalidad en 12 puntos y que "ha hecho que el salario medio crezca un 23%, cuatro puntos por encima de la inflación".

Por otro lado, el dirigente socialista ha ensalzado la apuesta del Ejecutivo por la "energía limpia y barata" que ha permitido "duplicar la potencia instalada de renovables desde 2018". En este sentido, Sánchez ha recordado que las energías renovables han pasado de generar el 39% de la electricidad en España en 2018 al 56% en 2025.

En la celebración de los ocho años desde la moción de censura que lo llevó a la Moncloa, Sánchez ha recordado que se ha superado "por primera vez los más 2.500 millones al año dedicado a becas y ayudas al estudio" y se ha reformado la Formación Profesional, con la creación de 400.000 nuevas plazas, lo que ha permitido que el número de alumnos se haya incrementado en un 50% desde 2018.

PERMISOS DE PATERNIDAD, PENSIONES Y EDUCACIÓN

Sánchez también ha querido poner en el foco el aumento de los días de permiso por paternidad. "Hoy tenemos un sistema de permisos igualitarios e intransferibles para padres y madres de 19 semanas", ha ensalzado.

En materia de pensiones el presidente ha celebrado que "los pensionistas tienen garantizado su poder adquisitivo" porque la pensión media ha pasado de 950 euros al mes en 2018 a los 1.400 actuales.

Asimismo, Pedro Sánchez ha aplaudido la creación del Ingreso Mínimo Vital que, según ha detallado, "ha servido para proteger las rentas de más un millón de hogares vulnerables, y que ha permitido que la desigualdad y la pobreza estén hoy en los mínimos de las últimas dos décadas".

Además, ha recordado que se ha incrementado un 174% la financiación a la dependencia, se ha aumentado un 54% las plazas de Formación Sanitaria (MIR), y se ha multiplicado por ocho la inversión estatal en vivienda.

"Queda muchísimo por hacer. Pero estos ocho años demuestran lo mucho que podemos hacer juntos y juntas", ha expresado.

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EuropaPress

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