La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición alerta sobre un producto con un alérgeno no declarado

Se trata de una Alerta por posible presencia de partículas de aluminio en cereales para el desayuno con chocolate procedentes de Portugal. (Ref. ES2026/323) (Infobae)

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) dio a conocer una alertasanitaria debido a la contaminación identificada en un alimento. Las autoridades hacen un llamado a la población en general a que, de tener este producto en casa, evite consumirlo.

Si bien la AESAN cuenta con alertas que podrían afectar únicamente a consumidores específicos, en esta ocasión va enfocada a la población en general, debido a su repercusión sanitaria o por su posible distribución al consumidor final.

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Las autoridades alimentarias, a través de su página oficial, divulgaron la Alerta por posible presencia de partículas de aluminio en cereales para el desayuno con chocolate procedentes de Portugal. (Ref. ES2026/323)

La AESAN comunicó sobre el nivel de riesgo asociado con el contaminante, las consecuencias de consumir el producto y las medidas a seguir si se posee en casa.

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¡No coma con este producto!

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha sido informada por las autoridades sanitarias de Portugal a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (RASFF), de la posible presencia de partículas de aluminio en cereales para el desayuno con chocolate de las marcas Gran DIA y Golden Bridge.Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio los productos incluidos en esta alerta se abstengan de consumirlos.

Así se ve el producto contaminado detectado por las autoridades (AESAN)

¿Cómo actuar ante una alerta publicada por la AESAN?

Cuando la AESAN divulga una alerta sanitaria lo hace con el fin de notificar a los consumidores de un producto potencialmente peligroso que podría estar en sus casas.

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En el caso de que el alimento contaminado hallado por las autoridades se encuentra en tu casa, se sugiere seguir los siguientes tres pasos:

1. Verificar la información: existe mucha información falsa rondando por internet, si tienes dudas sobre la alerta sanitaria y su veracidad acude a la página oficial www.aesan.gob.es .

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2. Valora el riesgo: Determina si eres susceptible de verte afectado por esa alerta. Muchas de las alertas que se publican van dirigidas exclusivamente a personas con alergias o intolerancias alimentarias y no a la población en general.

3. Comprueba el producto: Revisa que has adquirido o consumido el producto específicamente implicado en la alerta alimentaria. Debes fijarte en las características mencionadas en la propia alerta, por ejemplo en su fecha de publicación, en la denominación del producto, el peso y sobre todo, el número de lote o fecha de caducidad o consumo preferente.

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Si el producto coincide exactamente con las especificaciones recogidas en la alerta y eres población potencialmente afectada no lo consumas, devuélvelo al punto de venta si conservas el ticket de compra para su reembolso o cambio y/o acude a un centro de salud si presentas alguna sintomatología compatible tras haberlo ingerido.