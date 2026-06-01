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Enrique Riquelme: "Si yo soy presidente, Raúl será el director deportivo del Real Madrid"

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Redacción Deportes, 1 jun (EFE).- El candidato a la presidencia del Real Madrid Enrique Riquelme declaró que, si es "presidente del Real Madrid, don Raúl González Blanco será el director deportivo del Real Madrid", durante una entrevista en 'El Larguero' de la Cadena Ser.

"Si usted fuese el presidente de los Chicago Bulls, ¿a quién tendría de director deportivo? Va a saber lo que piensan los jugadores, no habrá nadie con más partidos. Necesitamos volver a ese madridismo, a ese ADN, y que lo puedan transmitir. Tiene que ser una leyenda del Real Madrid. Alguien que ha jugado 16 temporadas, más de 740 partidos, más de 300 goles, internacional más de 100 veces...", comenzó.

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"No hay nadie que conozca mejor la casa blanca, y es la persona que hemos decidido que sea el director deportivo del Real Madrid. Creo que no nos hemos equivocado, es la persona correcta para liderar el proyecto deportivo. Don Raúl González Blanco. Si yo soy presidente del Real Madrid, será el director deportivo del Real Madrid", añadió.

Las elecciones a la presidencia del Real Madrid se celebrarán el próximo domingo 7 de junio. EFE

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