España

Cerca de 200 docentes valencianos intensifican sus movilizaciones con una acampada indefinida tras fracasar la negociación

El profesorado ha iniciado una acampada en la plaza de la Virgen de València, a 70 metros del Palau de la Generalitat, con tal de presionar a la institución

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Profesores, estudiantes y docentes, durante la huelga indefinida de docentes valencianos, el pasado 23 de mayo. / REUTERS - Eva Manez
Profesores, estudiantes y docentes, durante la huelga indefinida de docentes valencianos, el pasado 23 de mayo. / REUTERS - Eva Manez

Después de que la huelga del profesorado de la Comunitat Valenciana haya entrado en su cuarta semana, unos 200 docentes han iniciado una acampada indefinida en la plaza de la Virgen de València, a 70 metros escasos del Palau de la Generalitat valenciana, para presionar a la Conselleria de Educación.

La protesta ha arrancado sobre las 21.00 horas con varias tiendas de campaña y una asistencia que, según ha explicado a EFE la docente acampada Datxu Peris, se ha movido entre 200 y 300 personas. La movilización se ha activado tras una jornada de protestas y después de una reunión de la Mesa de negociación que ha terminado sin acuerdo y sin que exista una “voluntad negociadora real”.

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Peris ha señalado a EFE que la ocupación de la plaza ha comenzado por la noche, tras varias acciones de protesta celebradas durante el lunes. Una de ellas se ha producido en la entrega de unos premios a la que ha asistido el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca.

La decisión de acampar se ha tomado entre docentes que habían acudido este domingo a las puertas de la Conselleria de Educación, donde estaba convocada la reunión negociadora. Ese encuentro ha terminado sin pacto y ha derivado en un encierro de representantes de STEPV, CCOO PV y UGT-PV que concluyó pasada la medianoche.

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Los docentes acampan en la plaza de la Virgen de València

Según ha trasladado Peris a EFE, el colectivo ha decidido “dar un paso adelante” después de apreciar una reacción de “poca voluntad negociadora” por parte de la Conselleria y tras los episodios de violencia policial. La intención es mantener la acampada sin plazo de cierre como fórmula de presión para forzar una negociación efectiva sobre sus reivindicaciones.

La docente ha afirmado a EFE que los participantes consideran que la consellera Carmen Ortí “se está burlando” de la educación pública y “no le importan” ni las familias ni el alumnado. También sostienen que la responsable autonómica “se niega a negociar y atender las reivindicaciones que son para mejorar la educación pública”.

En un comunicado difundido por el colectivo, los docentes sostienen que el cierre de las puertas del edificio de la Conselleria durante las últimas jornadas negociadoras ha sido una muestra del “hermetismo y autoritarismo” con el que, a su juicio, actúa la administración ante el profesorado y sus representantes.

Manifestación de docentes de Andalucía

El mismo comunicado recoge la decisión de ampliar el repertorio de movilizaciones con un mensaje: “Hemos tomado la decisión de dar un paso adelante, diversificando las formas de protesta, con la intención de poner en común nuestras reivindicaciones con el conjunto de la sociedad”. El colectivo ha hecho además un llamamiento al profesorado, al alumnado y al conjunto de la comunidad educativa para sumar apoyos a la acción en la plaza y a la huelga educativa, según EFE.

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