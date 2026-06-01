Marta Sánchez repasa sus 40 años de carrera en ‘El Hormiguero’: “Lo más importante de cantar es emitir sensaciones y emociones”

Durante su visita al programa, repasó su trayectoria y habló sobre el cuidado de su voz (El Hormiguero)

Marta Sánchez ha presentado en ‘El Hormiguero’ su nuevo single, ‘Piénsame (Thinking)’, en una entrevista en la que ha vinculado su disciplina vocal y sus revisiones médicas al temor de que su carrera se vea truncada por un problema de oído como le ocurrió a su padre. La cantante ha repasado además sus 40 años en la música y el momento profesional que atraviesa a los 60 años.

La artista ha explicado que acude con frecuencia al otorrino porque su padre tuvo que dejar de cantar cuando negociaba un contrato con L’Scala de Milán tras sufrir una afección en un oído. Marta Sánchez ha contado en el programa que esa experiencia familiar le genera inquietud y la mantiene “siempre en revisiones”.

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La cantante, que cumplió 60 años el pasado 8 de mayo, ha acudido al programa de Pablo Motos para abrir la semana y el mes de junio en Antena 3. La visita ha servido para presentar su nuevo sencillo y para hacer balance de una trayectoria de 40 años.

Proyecto musical y un dueto esperado

Durante la entrevista, Sánchez ha avanzado que trabaja en Canarias con Tony Sanchez-Ohlsson en un proyecto que define como un “lifting musical”. Además, ha comentado que el disco le está divirtiendo mucho, que tiene un tono “muy alegre” y “muy feliz” y que incluye un dueto con una cantante española cuyo nombre todavía no ha querido revelar. Sobre esa colaboración, la cantante ha precisado que lleva años esperando hacerla y que soñaba con ese dueto desde que conoció a la otra artista, cuando esta tenía 14 años y empezaba a ser famosa.

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Sánchez también ha detallado cómo decide que una canción está terminada. “Hay un dicho en la música que es que un disco no se termina, se abandona”, ha dicho, antes de explicar que escucha los temas repetidamente por la noche y que solo los da por cerrados cuando le convence “cada sílaba”, cada giro y cada vibrato.

En esa misma conversación ha defendido una idea concreta sobre la interpretación: “De las primeras cosas que aprendí es que lo más importante de cantar es emitir sensaciones y emociones. No es hacer giros ni llegar alto. Es decir cosas que ericen la piel”.

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Marta Sánchez explicó que acude frecuentemente al otorrino por temor a problemas de oído, como los que afectaron la carrera de su padre (El Hormiguero)

La artista ha señalado además que en un dueto no existe una fórmula garantizada para convertirlo en un éxito. Ha explicado que todo depende de que ambos intérpretes estén convencidos de la canción y, si además hay química, el resultado puede funcionar.

Uno de los pasajes más personales de la entrevista ha girado en torno a su padre. Marta Sánchez ha relatado que era “uno de los mejores cantantes de la época” y que fue “uno de los mejores Don Giovanni de la historia”, pero dejó los escenarios porque no se oía al cien por cien y no sabía si estaba afinando.

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Voz, disciplina y rutina personal

Esa experiencia ha marcado la relación de la artista con su propia voz, tal y como ha explicado en la charla, ya que durante un tiempo lo pasaba mal en el escenario porque la colocación de la voz no era la correcta, la emisión era “muy pesada” y le costaba sostener un espectáculo de una hora y media.

Sánchez ha añadido que fue Mónica Naranjo quien le recomendó una especialista en voz a la que sigue acudiendo. La cantante ha reconocido que antes no era muy partidaria de las clases, pero ahora asume que hay que practicar todos los días para que las cuerdas vocales no se atrofien.

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En el terreno personal, también ha negado haberse sometido a un lifting pese a haber celebrado por todo lo alto sus 60 años. Ha contado que se siente bien con la edad que tiene y que comparte clínica con Pablo Motos, aunque acude más que él.

Su rutina física incluye Ballet Fit en Madrid y en Las Palmas, entrenamiento de fuerza, cardio y masajes a cuatro manos con maderoterapia. La cantante ha descrito ese tratamiento como algo doloroso, aunque ha asegurado que termina por acostumbrarse.

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Antes de un concierto, ha enumerado una lista precisa de preocupaciones técnicas y físicas como el nivel de reverb y delay, si la voz está por encima de la banda, los subgraves, haber dormido bien, estar en forma, evitar recaídas, no comer casi nada antes de cantar y controlar el calor y el frío. Al final de la conversación también ha contado que en su tiempo libre hace collages con recortes de revistas usando tijeras de cutículas y pegamento de barra para desconectar del teléfono y reducir el estrés.