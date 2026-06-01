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Un joven resulta herido por arma de fuego en un tiroteo en Torrelodones (Madrid)

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Madrid, 1 jun (EFE).- Un joven ha resultado herido esta noche por arma de fuego en la localidad madrileña de Torrelodones en un suceso que investiga la Guardia Civil.

El herido ha sido trasladado a un centro hospitalario, han informado fuentes de la investigación.

Al parecer, el herido resultó alcanzado en un tiroteo entre bandas rivales. EFE

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EFE

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