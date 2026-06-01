Fátima, madre Dragona de Lavapiés: "Considero que el fútbol me ha salvado la vida"

Madrid, 1 jun (EFE).- "Considero que el fútbol me ha salvado la vida en momentos muy duros que he vivido", reconoció la brasileña Tania Aparecida, una de las mujeres que, junto a Fátima Boubkri, Ghizlane Jmel, Michelle Rosa o María Sohorca, presentaron este lunes en el barrio de Lavapiés la exposición multimedia 'Goals for Hope', una iniciativa de Ofelia de Pablo y Javier Zurita que busca cambiar la forma en la que se cuenta la migración a través de una narrativa alejada de los clichés discriminatorios.

En su paso por el 'Espacio Rastro' de Madrid, donde podrá visitarse del 1 al 15 de junio, este proyecto colaborativo e itinerante pone el foco en el ejemplo de las madres Dragonas de Lavapiés, un equipo de fútbol de mujeres y madres migrantes que, a través del deporte, dan continuidad a sus historias de vida lejos de su país de origen y articulan un espacio social desde el que generar vínculos, redes de apoyo y valores que construyan comunidad para ellas y sus hijos.

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"En el club tenemos personas de todo el mundo y los niños crecen con la costumbre de ver a gente de todos los países y no hacen la diferencia. Da igual si es blanco o negro, de cualquier color, de cualquier país, de cualquier idioma. Todos amigos y se lo pasan bien juntos. A través del fútbol están todos en el mismo equipo y te sientes como un hermano de los otros. El fútbol nos une a todos", afirma María Sohorca, que llegó a España hace 25 años procedente de Rumanía.

Y es que todas estas mujeres estrechan lazos bajo el paraguas del CDE Dragones de Lavapiés, el club deportivo del barrio de Lavapiés-Embajadores que tiene como misión "tejer, a partir del deporte y la competición, lazos de solidaridad, respeto y comunidad, propiciando el diálogo entre personas de culturas muy diversas, procedentes de todos los rincones del planeta".

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Con un total de más de 600 jugadores y jugadoras de más de 50 nacionalidades diferentes y repartidos en 28 equipos, los programas de este club de barrio se basan en la integración, igualdad y respeto a través del deporte. "Somos Dragonas y el fútbol nos ayuda a olvidar el estrés de los niños, del trabajo... Salimos ahí, nos desahogamos, disfrutamos un poco, y a casa", confesó durante la marroquí Ghizlane Jmel durante la inauguración de la exposición.

Además, el proyecto contempla un programa educativo gratuito dirigido a centros de Educación Secundaria. Con ello, lo que es busca es que, partiendo de las fotografías, textos e historias creadas por los propios participantes, los más jóvenes puedan trabajar para acercarse a temas como la migración, el racismo, la identidad, la pertenencia o representación visual desde una perspectiva participativa y reflexiva, fomentando el pensamiento crítico y rompiendo los estereotipos.

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Finalizada la inauguración, se concedieron varios reconocimientos impulsados por las Dragonas de Lavapiés a figuras vinculadas al deporte, la igualdad y los derechos sociales: Vero Boquete, referente del fútbol femenino español; Óscar “Chocota” Trejo, figura emblemática del Rayo Vallecano y del fútbol de barrio; y David Aganzo, presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles.

En este sentido, el presidente David Aganzo, que mostró su apoyo y acudió personalmente a recoger el premio, reconoció a EFE que para la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) "la parte social es fundamental".

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"Trabajamos muchísimo la parte social, creo que es fundamental que el fútbol sea un factor a nivel de valores y esto es un ejemplo más. Hemos visto diferentes experiencias de familias que vienen de fuera, que se sienten aliviadas y ayudadas por el mundo del fútbol. Esta asociación está haciendo un trabajo maravilloso", declaró.

Por su parte, Vero Boquete, confesó que para ella fue "un placer" poder asistir al acto. "He hecho todo lo posible para poder estar personalmente por el colectivo que era, por lo que hacen con el fútbol de barrio, por todo lo que intentan hacer aquí pero no solo. Hoy no me premiaban como futbolista, me premian más por lo que hago fuera del campo como rebelde, como activista y por principios. Entonces, pues bueno, yo encantada de poder colaborar de alguna manera". EFE

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