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Hoy será noticia. Martes, 2 de junio

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GOBIERNO LEGISLATURA

Núñez Feijóo interviene en la reunión del Cercle d'Economia, en Barcelona

Barcelona (EFE).- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, interviene este martes en la segunda jornada de la reunión anual del Cercle d'Economia, que reúne a líderes empresariales y políticos para debatir sobre temas de actualidad.

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Esta intervención se produce en un momento en el que el líder de los populares intenta convencer a Junts y a PNV de que apoyen una moción censura contra Pedro Sánchez para forzar un adelanto electoral.

TRIBUNALES PSOE

Tras el levantamiento parcial del secreto del sumario se esperan conocer más detalles del caso Leire

Madrid (EFE).- En una semana en la que se espera conocer más detalles del conocido como caso Leire Díez una vez que el juez ha levantado parcialmente el secreto del sumario, el PSOE reitera su total colaboración con justicia.

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Sin embargo, los socialistas insisten en plantear "serias dudas" sobre la "imparcialidad" y las "dobles varias de medir" de algunas causas judiciales.

GOBIERNO LEGISLATURA

Pedro Sánchez cumple este martes ocho años como presidente del Gobierno

Madrid (EFE).- Pedro Sánchez cumple este martes ocho años como presidente del Gobierno con solo tres presupuestos aprobados, un periodo en el que ha tenido que gestionar situaciones inéditas para la economía como una pandemia, diversas catástrofes naturales y dos crisis de precios provocadas por conflictos bélicos internacionales.

La emergencia sanitaria concentró la mayoría de los planes de emergencia económica, pero después se tuvieron que activar diferentes medidas con la erupción del volcán de la Palma (2021), la guerra en Ucrania (2022), la dana de Valencia (2024), los incendios forestales en Galicia y Castilla y León (2025), las borrascas en Andalucía y Extremadura (2026) o la guerra en Irán (2026).

GOBIERNO CASTILLA Y LEÓN

PP y Vox continúan las negociaciones para llegar a un acuerdo en Castilla y León

Valladolid (EFE).- PP y Vox continúan este martes las negociaciones de los flecos del acuerdo que se espera que anuncien en las próximas horas o días.

Acuerdo que permitirá al popular Alfonso Fernández Mañueco volver a ser presidente de Castilla y León en un gobierno de coalición.

DESEMPLEO MAYO

Publicación de los datos de paro registrado y afiliación de mayo

Madrid (EFE).- Los Ministerios de Trabajo y de la Seguridad Social publican este martes los datos de paro registrado y afiliación de mayo.

En abril se superaron los 22,1 millones de afiliados al sistema, gracias al tirón de la Semana Santa, que también llevó al paro por debajo de los 2,4 millones.

PRUEBA UNIVERSIDAD

Estudiantes de catorce comunidades inician los exámenes de la PAU

Madrid (EFE).- Estudiantes de catorce comunidades inician este martes los exámenes de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU).

Se suman así a los casi 43.000 alumnos madrileños que ya comenzaron este lunes las pruebas y que se extenderán hasta el jueves.

HUELGA PROFESORADO

La huelga de profesores de la Comunidad Valenciana alcanza su decimosexta jornada

Valencia - La huelga del profesorado del sistema público no universitario de la Comunitat Valenciana llega a su decimosexta jornada con las negociaciones entre la Gobierno y sindicatos en punto muerto tras la tensa jornada del domingo y con la convocatoria de nuevas manifestaciones en las tres capitales de provincia coincidiendo con el inicio de las pruebas de acceso a la universidad.

POLÍTICA FEMINISMO

La cumbre de política exterior feminista reunirá a más de 700 personas de todo el mundo

Madrid (EFE).- Más de 700 personas de todo el mundo asistirán en Madrid a la V Conferencia Ministerial de Política Exterior Feminista, un encuentro dedicado a los derechos de las mujeres y la igualdad de género en la acción exterior que tendrá lugar entre este martes y el miércoles.

El evento busca consolidar una coalición de Estados comprometidos con la igualdad de género y será inaugurado por el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, según informó su departamento, organizador del encuentro en la sede que se ubica en la plaza del Marqués de Salamanca.

PREMIOS JAUME I

Fallo de los Premios Rei Jaume I

Valencia (EFE).- Los jurados de los Premios Rei Jaume I, entre ellos 25 premios Nobel, dan a conocer este martes los galardonados en cada una de sus siete categorías.

 Investigación Básica, Economía, Investigación Biomédica, Investigación Clínica y Salud Pública, Protección del Medio Ambiente, Nuevas Tecnologías y Revelación Empresarial, son las categorías que se premian.

EL TIEMPO

Un frente dejará este martes un descenso de las temperaturas, menos en el sur y sureste

Madrid (EFE).- La influencia de un frente que entrará por el norte dejará este martes una masa de aire más fresca que provocará un descenso de las temperaturas en la península, aunque se registrarán noches tropicales (sin bajar de los 20 grados) en el centro, tercio sur y litoral mediterráneo, con valores máximos diurnos muy altos en el sur y sureste.

De acuerdo al pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en el extremo norte se prevén precipitaciones débiles y dispersas, mientras en el Pirineo oriental se registrarán chubascos y tormentas -localmente fuertes y con posible granizo-, y heladas en las cumbres pirenaicas. Además son probables chubascos o tormentas aisladas en la Ibérica oriental.

EFE

plv

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EFE

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