Inter elimina al campeón, el Barça avanza a semifinales y Palma fuerza el tercer partido

Redacción deportes, 1 jun (EFE).- La lucha por el título de la Primera División de fútbol sala ya conoce a uno de sus grandes protagonistas. Inter Movistar selló este lunes su clasificación para las semifinales tras derrotar por 3-2 al vigente campeón, el Jimbee Cartagena, en un encuentro resuelto de forma agónica en el pabellón Jorge Garbajosa.

El conjunto madrileño se enfrentará ahora al Barça, que también cerró su eliminatoria por la vía rápida al imponerse por 4-6 al Viña Albali Valdepeñas, mientras que el Illes Balears Palma Futsal evitó su eliminación al vencer por 3-4 al Quesos El Hidalgo Manzanares y forzar un tercer y definitivo partido.

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La gran sorpresa de la jornada llegó en Torrejón de Ardoz, donde Inter Movistar acabó con el reinado del Jimbee Cartagena, campeón de la pasada edición. Los de Alberto Riquer hicieron valer el triunfo logrado en el primer encuentro (3-5) y volvieron a imponerse en una eliminatoria de enorme exigencia. Raúl Gómez adelantó a los madrileños antes del descanso, pero los murcianos reaccionaron en la segunda mitad con los goles de Motta y Juninho para colocar el 1-2.

Cuando parecía que la serie se encaminaba hacia un tercer encuentro, apareció el carácter competitivo de Inter. Harrison devolvió las tablas al marcador y, a falta de trece segundos para el final, Pirata culminó una recuperación con la portería rival vacía para firmar el definitivo 3-2 y desatar la euforia en el Jorge Garbajosa.

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El conjunto interista certificó así una de las eliminatorias más destacadas de los cuartos de final al dejar fuera al campeón de Liga.

Su rival en semifinales será el Barça, que tuvo que emplearse a fondo para superar al Valdepeñas. El conjunto azulgrana comenzó mandando con un gol de Pito, pero los manchegos reaccionaron con fuerza y llegaron a dominar el encuentro por 3-1. Sin embargo, los de Javi Rodríguez demostraron personalidad y capacidad de reacción para empatar antes del descanso gracias a los tantos de Joao Víctor y Catela.

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En la segunda mitad, el Valdepeñas volvió a ponerse por delante con el 4-3, aunque el Barça respondió nuevamente en los momentos decisivos. Joao Víctor firmó el empate con una brillante acción individual y Antonio culminó la remontada apenas un minuto después. Ya en los instantes finales, Gauna sentenció con el definitivo 4-6 para certificar la clasificación azulgrana y citarse con Inter Movistar en una semifinal de máximo nivel.

La única eliminatoria que sigue abierta es la que enfrentan a Quesos El Hidalgo Manzanares e Illes Balears Palma Futsal. Cuando parecía que los manchegos iban a sellar el pase tras vencer en el primer encuentro, el conjunto balear sacó a relucir la experiencia adquirida en los últimos años para mantenerse con vida.

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Machado, Lucao y Charuto colocaron un contundente 0-3 que obligó al Manzanares a reaccionar. Humberto y Álvaro López acercaron a los locales, aunque Charuto volvió a ampliar la diferencia antes de que Daniel Gabriel estableciera el definitivo 3-4. EFE

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