Temperaturas altas para la época y tormentas fuertes en noreste peninsular, este domingo

Madrid, 31 may (EFE).- Las temperaturas elevadas continuarán este domingo en la mayor parte de España, superando los 34-36 grados en el interior de la mitad sur peninsular y en zonas del tercio nordeste, y por encima de los 38-40 en el Gudalquivir; y se darán chubascos con tormentas localmente fuertes en el Pirineo y vertiente Ibérica oriental.

Volverá a reinar la estabilidad generalizada con predominio de cielos pocos nubosos o despejados, salvo en Galicia, área cantábrica, alto Ebro y norte de la Ibérica donde se presentarán cielos nubosos a primera hora, con probables bancos de niebla matinales pero con tendencia a despejar, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

PUBLICIDAD

Del mismo modo, cielos nubosos en el norte de Canarias e intervalos nubosos, con posibles brumas costeras, en Menorca y puntos del litoral de Cataluña y de Alborán. En el Pirineo y vertiente Ibérica se formará nubosidad vespertina que irá acompañada de tormentas localmente fuertes y de granizo.

Las temperaturas máximas, elevadas para la época, ascenderán ligeramente en Galicia, litorales cantábricos, Cataluña, litorales de Andalucía, Ceuta y Melilla; aunque descenderán en la mitad norte peninsular, de forma localmente notable en regiones del centro norte.

PUBLICIDAD

Las mínimas se suavizarán en la mitad noroeste peninsular y aumentarán en Andalucía.

Se darán noches tropicales, con mínimas por encima de los 20 grados en regiones del centro y tercio sur peninsular así como del litoral mediterráneo.

PUBLICIDAD

Soplará alisio con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes en Canarias, con viento moderado del norte en los litorales atlánticos gallegos, y viento flojo en el resto tendiendo a arreciar por la tarde.

- GALICIA: poco nuboso con intervalos de nubes altas, con probabilidad de brumas y bancos de niebla de madrugada dispersos en la montaña de Lugo y en áreas de Estaca de Bares; ligero descenso de mínimas, más acusado en Orense y en costa cantábrica, y máximas en ligero ascenso; viento flojo de componente norte, moderado en el litoral occidental.

PUBLICIDAD

- ASTURIAS: poco nuboso con intervalos de nubes altas, con probabilidad de brumas y nieblas en la cordillera a primeras y últimas horas y, de madrugada, nubes bajas que despejan por la mañana pero que reaparecen en el interior a final de la tarde.

Temperaturas en descenso salvo las máximas en el interior central, que aumentan; viento flojo de componente norte que virará a componente este en la tarde.

PUBLICIDAD

- CANTABRIA: poco nuboso con intervalos de nubes altas, presencia de brumas y nieblas matinales en el interior que podrían repetirse en Liébana a última hora, y de madrugada nubosidad baja abundante que abrirá con el amanecer.

Las mínimas en ligero descenso y máximas en descenso en el tercio sur; viento flojo de componente oeste y noroeste girando durante la mañana a noroeste y norte, tendiendo a variable a final del día.

PUBLICIDAD

- PAÍS VASCO: poco nuboso aumentando con intervalos de nubes altas, de madrugada nubosidad baja abundante sin descartar bruma o niebla en zonas altas; temperaturas en descenso, ligero en las máximas en el litoral; viento flojo del norte en el interior.

- CASTILLA Y LEÓN: poco nuboso con nubes altas y nubosidad de evolución por la tarde, sin descartar algún chubasco con tormenta en el extremo oriental, sin descartar brumas o bancos de niebla en el norte montañoso; temperaturas en ligero descenso, moderado en el noreste en las máximas; viento variable, con predominio de componente nordeste o norte, de flojo a moderado.

PUBLICIDAD

- NAVARRA: poco nuboso con intervalos de nubes altas acompañadas de nubosidad baja abundante en noroeste y Pirineos, donde podrían aparecer brumas y nieblas tanto matinales como vespertinas que, además, podrían extenderse a zonas altas del noroeste; posibilidad de precipitaciones débiles por la mañana en vertiente cantábrica.

Temperaturas en descenso, notable en el caso de las máximas en el tercio oriental; con viento de flojo a moderado de norte y noroeste.

- LA RIOJA: poco nuboso con nubes altas, con algún intervalo de nubes bajas por la mañana y de evolución en la sierra por la tarde, sin descartar brumas y banco de niebla matinal en zonas de montaña; temperaturas en descenso, ligero en las mínimas y moderado en las máximas; viento del noroeste flojo generalmente, aunque con intervalos de moderado.

PUBLICIDAD

- ARAGÓN: despejado salvo intervalos de nubosidad de evolución diurna en Pirineo oriental y vertiente Ibérica sur por la tarde, con probabilidad de chubascos acompañados de tormenta, localmente fuertes en Ibérica oriental; descenso de temperaturas.

Viento flojo matutino del noroeste en el valle del Ebro y flojo de dirección variable en el resto; por la tarde tenderá a componente oeste en Huesca y norte en la Ibérica zaragozana y aumentará a moderado en el Valle del Ebro; y no se descartan rachas muy fuertes en la Ibérica de Teruel asociadas a las tormentas.

- CATALUÑA: poco nuboso o despejado por la mañana, con intervalos de nubes bajas en pintos del litoral a primeras horas, sin descartar neblinas y bancos de niebla, y de evolución diurna en el interior del tercio norte por la tarde; con probabilidad de chubascos acompañados de tormenta y granizo en el interior del tercio norte por la tarde.

Ascenso de las máximas en el tercio sur y viento flojo variable por la mañana, tendiendo a sur en horas centrales excepto en el norte de Ampurdán, que será moderado de componente norte y con posibilidad de rachas muy fuertes.

- EXTREMADURA: poco nuboso con nubes altas; mínimas en descenso ligero o moderado y máximas en ligero descenso; con viento flojo del oeste y algún intervalo de intensidad moderada.

- COMUNIDAD DE MADRID: poco nuboso con intervalos de nubes altas y de evolución vespertina en la sierra; descenso ligero de temperaturas y viento flojo variable, con predominio del suroeste en horas centrales.

- CASTILLA-LA MANCHA: poco nuboso con intervalos de nubes altas y de evolución diurna en las sierras, sobre todo en las de la mitad oriental, zona en la que son probables chubascos dispersos y tormentas por la tarde, más intensos en sistema Ibérico y sierras de Albacete, sin descartar en zonas cercanas; temperaturas sin cambios y viento flojo variable, sin descartar alguna racha muy fuerte asociadas a las tormentas en el este.

- COMUNIDAD VALENCIANA: poco nuboso por la mañana, aumentando a intervalos de nubes de evolución diurna en el interior de la mitad norte por la tarde, con probabilidad de chubascos con tormenta y granizo que pueden ser fuertes en interior de Castellón; máximas en descenso en interior de Valencia y en Alicante; viento flojo variable por la mañana, de componente este en horas centrales.

- REGIÓN DE MURCIA: poco nuboso con intervalos de nubes altas y de evolución diurna en las sierras, con probabilidad de chubascos ocasionales; mínimas en ascenso, máximas en descenso en mitad septentrional; viento flojo variable.

- BALEARES: poco nuboso con intervalos de nubes altas y alguna nube de evolución diurna en Mallorca, con brumas y bancos de niebla hasta el amanecer; temperaturas sin cambios y viento flojo con brisas costeras vespertinas.

- ANDALUCÍA: poco nuboso, con intervalos de nubes altas y de evolución diurna en sierras orientales, con chubascos probablemente acompañados de tormenta; mínimas en ascenso y máximas en ascenso en el litoral; con vientos flojos variables.

- CANARIAS: nuboso por debajo de 800-1.000 metros en islas montañosas, con baja probabilidad de lloviznas en medianías y claros en horas centrales y despejado o poco nuboso vertientes sur de estas islas; mientras que en las islas orientales, poco nuboso en horas centrales.

Temperaturas en ligero ascenso y viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en las vertientes noroeste y sureste de las islas montañosas, donde no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes; brisas en costas del suroeste. EFE