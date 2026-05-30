Urtasun exige al PSOE que Ferraz "no siga siendo un lastre para la mayoría progresista"

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha exigido al PSOE que la sede del partido socialista en la calle Ferraz "no siga siendo un lastre para la mayoría progresista" en España, tras la entrada de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede nacional del PSOE en el marco de una investigación de la Audiencia Nacional en el denominado 'caso Leire Díez'

Así se ha expresado durante su intervención en el acto conjunto celebrado por Comuns, IU, Movimiento Sumar y Más Madrid este sábado en Barcelona bajo el lema 'Un paso al frente', en el que han participado la ministra de de Sanidad, Mónica García; el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy; el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo; la coordinadora general de Sumar, Lara Hernández y el coportavoz de los Comuns y diputado de Sumar, Gerardo Pisarello.

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Urtasun ha dicho que las informaciones aparecidas son graves y merecen una respuesta y acciones contundentes: "Hay que dar la cara, hay que tomar decisiones valientes", ha reclamado el ministro, y ha añadido que la idea de que la corrupción cero no existe --algo que, afirma, ha escuchado en boca de dirigentes socialistas-- es una idea que causa un daño inmenso a las instituciones y la política.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)