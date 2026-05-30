28-0: El 7 femenino de España estrena su casillero de victorias en las Series Mundiales

Inés Morencia

Valladolid, 30 may (EFE).- La selección de España femenina ha estrenado este sábado su casillero de victorias en las finales de la Series Mundiales de Rugby Seven de Valladolid, y lo ha hecho de manera contundente, tras imponerse, por 28-0 a Gran Bretaña, en un gran partido de las locales.

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Las españolas saltaron con intensidad al césped del estadio José Zorrilla, y se mostraron mucho más contundentes en defensa, lo que les permitió controlar el juego desde el inicio, ante un rival demasiado dubitativo.

Así, a los dos minutos, Olivia Fresneda inauguraba el tanteo de su equipo con un ensayo que convirtió Juana Stella, y que sirvió como impulso para un conjunto que se mostró mucho más sólido en todas las facetas del juego.

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Justo antes del descanso, Denisse Gortazar aprovechaba la superioridad numérica de las "Leonas7" para añadir otra marca, que se encargó de convertir la vallisoletana Carmen Miranda, una de las grandes protagonistas del choque.

Con el 14-0 y las ideas claras, las de María Ribera no dejaron de crecer en su juego y sorprendieron de nuevo a la defensa británica de la mano de María Calvo, que no dudó en colarse hasta posar el oval en la línea de marca visitante.

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Carmen Miranda no solo se encargó de añadir puntos al marcador de su equipo con las transformaciones a palos, sino que culminó su gran encuentro con un último ensayo, que dejaría el tanteo en el definitivo 28-0.

Ficha técnica:

28- España: Marta Fresno, Olivia Fresneda, Denisse Gortazar, Juana Stella, María García, Marta Cantabrana, Silvia Morales. También jugaron Carmen Miranda, Arancha Leotte, María Calvo, Abril Camacho, Jimena Blanco-Hortiguera.

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0- Gran Bretaña: Chantelle Miell, Ellie Boatman, Abbie Brown, Heather Cowell, Georgie Lingham, Grace Crompton. También jugaron Hanna Tudor, Courtney Greenway, Hannah Bluck, Solana Shaw de Leon, Katie Shillaker.

Árbitro: Chloe Sampson (Nueva Zelanda). Mostró cartulina amarilla a Georgie Linham (m.7+).

Anotación: 7-0 (m.2), ensayo de Olivia Fresneda que convierte Juana Stella. 14-0 (m.7+), ensayo de Denisse Gortazar que pasa Carmen Miranda. 21-0 (m.10), ensayo de María Calvo que transforma Carmen Miranda. 28-0 (m.14), ensayo de Carmen Miranda que pasa ella misma.

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Incidencias: Encuentro correspondiente a la fase de grupos de las HSBC SVNS World Championship, disputado en el estadio José Zorrilla de Valladolid ante unos 5.000 espectadores. EFE

mim/fsm

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