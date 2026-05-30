Espana agencias

28-0: El 7 femenino de España estrena su casillero de victorias en las Series Mundiales

Guardar
Google icon

Inés Morencia

Valladolid, 30 may (EFE).- La selección de España femenina ha estrenado este sábado su casillero de victorias en las finales de la Series Mundiales de Rugby Seven de Valladolid, y lo ha hecho de manera contundente, tras imponerse, por 28-0 a Gran Bretaña, en un gran partido de las locales.

PUBLICIDAD

Las españolas saltaron con intensidad al césped del estadio José Zorrilla, y se mostraron mucho más contundentes en defensa, lo que les permitió controlar el juego desde el inicio, ante un rival demasiado dubitativo.

Así, a los dos minutos, Olivia Fresneda inauguraba el tanteo de su equipo con un ensayo que convirtió Juana Stella, y que sirvió como impulso para un conjunto que se mostró mucho más sólido en todas las facetas del juego.

PUBLICIDAD

Justo antes del descanso, Denisse Gortazar aprovechaba la superioridad numérica de las "Leonas7" para añadir otra marca, que se encargó de convertir la vallisoletana Carmen Miranda, una de las grandes protagonistas del choque.

Con el 14-0 y las ideas claras, las de María Ribera no dejaron de crecer en su juego y sorprendieron de nuevo a la defensa británica de la mano de María Calvo, que no dudó en colarse hasta posar el oval en la línea de marca visitante.

Carmen Miranda no solo se encargó de añadir puntos al marcador de su equipo con las transformaciones a palos, sino que culminó su gran encuentro con un último ensayo, que dejaría el tanteo en el definitivo 28-0.

Ficha técnica:

28- España: Marta Fresno, Olivia Fresneda, Denisse Gortazar, Juana Stella, María García, Marta Cantabrana, Silvia Morales. También jugaron Carmen Miranda, Arancha Leotte, María Calvo, Abril Camacho, Jimena Blanco-Hortiguera.

0- Gran Bretaña: Chantelle Miell, Ellie Boatman, Abbie Brown, Heather Cowell, Georgie Lingham, Grace Crompton. También jugaron Hanna Tudor, Courtney Greenway, Hannah Bluck, Solana Shaw de Leon, Katie Shillaker.

Árbitro: Chloe Sampson (Nueva Zelanda). Mostró cartulina amarilla a Georgie Linham (m.7+).

Anotación: 7-0 (m.2), ensayo de Olivia Fresneda que convierte Juana Stella. 14-0 (m.7+), ensayo de Denisse Gortazar que pasa Carmen Miranda. 21-0 (m.10), ensayo de María Calvo que transforma Carmen Miranda. 28-0 (m.14), ensayo de Carmen Miranda que pasa ella misma.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la fase de grupos de las HSBC SVNS World Championship, disputado en el estadio José Zorrilla de Valladolid ante unos 5.000 espectadores. EFE

mim/fsm

(foto)

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El PNV dice que Sánchez no debería esperar al 24 de junio para dar explicaciones

Infobae

Prisión provisional para cuatro detenidos por una oleada de robos a viviendas de Mallorca

Infobae

Morant: Los presupuestos de Pérez Llorca son su contrato con Vox para seguir de president

Infobae

El Giro recuerda el terremoto de Friuli, Vingegaard luce maglia rosa conmemorativa

Infobae

Las júnior Naia Álvarez y Daniela Suárez, quintas en la final de dúo mixto técnico

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Día de las Fuerzas Armadas reúne a miles de personas en Vigo en un desfile con vehículos nuevos pero sin espectáculo aéreo por el mal tiempo

El Día de las Fuerzas Armadas reúne a miles de personas en Vigo en un desfile con vehículos nuevos pero sin espectáculo aéreo por el mal tiempo

Los combates simulados en los “densos bosques de Kainuu” que han realizado más de 5.000 militares de la OTAN en Finlandia

El Día de las Fuerzas Armadas en el que debuta la princesa Leonor: un desfile con 4.000 militares y 70 aeronaves frente a un descontento “creciente”

La finca donde Carrero Blanco cazaba desde un vagón y cuya seguridad le cuesta a Madrid 211.000 euros al año porque no puede venderla

Los socios reordenan su estrategia tras el caso Zapatero, pero sin abrir la puerta a la moción de censura: pedir elecciones o cuestión de confianza

ECONOMÍA

El 11,5% de los jóvenes españoles de entre 15 y 29 años ni estudia ni trabaja

El 11,5% de los jóvenes españoles de entre 15 y 29 años ni estudia ni trabaja

La gripe aviar provocó el sacrificio de 2,7 millones de aves en España y ha disparado el precio del huevo: sube más de un 14%

Todos miran a ‘La Casita’ de Bad Bunny, pero pocos pueden entrar: la metáfora perfecta del problema de la vivienda

El sector del aceite de oliva denuncia prácticas “especulativas” para forzar un hundimiento en los precios que no se traslada aún al supermercado

El Tribunal Supremo fija en 1.800 euros la indemnización para los hombres obligados a demandar judicialmente el complemento de maternidad

DEPORTES

Última hora de la final de la Champions League en directo: sigue el minuto a minuto del partido entre Paris Saint-Germain y Arsenal

Última hora de la final de la Champions League en directo: sigue el minuto a minuto del partido entre Paris Saint-Germain y Arsenal

Luis Enrique, el hombre detrás del hito del PSG: el técnico busca la segunda corona de la Champions

Arteta, el arquitecto del Arsenal: de su operación de corazón a la evolución táctica para lograr la primera Champions de su historia

El FC Barcelona ficha a Anthony Gordon por 70 millones más diez en variables: gol y velocidad para el ataque de Flick

La odisea de un influencer para conseguir entradas y poder ver a España en el Mundial 2026: “Esto no hay manera de pagarlo”