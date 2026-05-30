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El PNV dice que Sánchez no debería esperar al 24 de junio para dar explicaciones

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Lasarte-Oria (Gipuzkoa), 30 may (EFE).- El presidente del PNV, Aitor Esteban, cree que Pedro Sánchez no debería esperar al 24 de junio para dar "explicaciones" en el Congreso sobre la situación política tras las últimas investigaciones judiciales relacionadas con el PSOE, y ha criticado además que vaya a hacer "una mezcolanza" con lo que se trate en la próxima reunión del Consejo Europeo.

En la inauguración de la nueva sede jeltzale de Lasarte-Oria (Gipuzkoa), Esteban ha recalcado que la legislatura está "completamente paralizada" y que el "ambiente es irrespirable".

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"Sin juzgar la culpabilidad o inocencia de unos o de otros, es un cóctel que hace imposible la gobernabilidad. Hemos pedido una y otra vez explicaciones y no tengo muchas esperanzas de que haya muchas aclaraciones", ha destacado el líder del PNV, que ha señalado que el que no las ha pedido es EH Bildu, "que hace como que no ocurre nada". EFE

(foto)

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EFE

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