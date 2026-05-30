Prisión provisional para cuatro detenidos por una oleada de robos a viviendas de Mallorca

Palma, 30 may (EFE).- Un juez ha decretado prisión provisional sin fianza para cuatro detenidos acusados de una oleada de robos cometidos en viviendas unifamiliares en varios municipios de Mallorca y que habían generado una notable alarma social en la isla.

Según ha informado este sábado el instituto armado, los robos se habían producido en las localidades de Campos, Marratxí, Bunyola, Santa María, Santa Eugènia, Sant Joan, Vilafranca y Porreres.

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Las detenciones se llevaron a cabo el jueves y los cuatro arrestados formaban parte de una banda criminal, según han señalado fuentes de la investigación en el marco de la llamada operación 'Goodboy.'

El grupo criminal estaba especializado en asaltar viviendas y mantenía siempre el mismo modus operandi.

Según su patrón de actuación, cometían los asaltos a plena luz del día, siempre en viviendas aisladas donde forzaban puertas o ventanas; iban ataviados con guantes y pasamontañas y su objetivo principal eran joyas y dinero en efectivo.

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Además, se desplazaban en vehículos de alquiler para evitar ser identificados.

El jueves, la Guardia Civil detectó la presencia de los sospechosos tras cometer un robo en Bunyola, donde lograron sustraer una gran cantidad de joyas.

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De inmediato, el Centro Operativo Complejo (COC) coordinó un importante despliegue policial en el que participaron patrullas de seguridad ciudadana de varias localidades, agentes de Tráfico y los propios investigadores, con un cerco para evitar la fuga de los asaltantes.

El dispositivo culminó en la carretera de Manacor, donde los agentes interceptaron un vehículo y sorprendieron 'in fraganti' a los cuatro ladrones.

Justo antes de la interceptación, la banda acababa de perpetrar otro robo en la localidad de Sant Joan.

La investigación fue llevada a cabo conjuntamente por la sección de Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial y el Área de Investigación del Pont d'Inca. EFE

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