Morant: Los presupuestos de Pérez Llorca son su contrato con Vox para seguir de president

Alicante, 30 may (EFE).- La secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Diana Morant, ha afirmado este sábado en Dénia (Alicante) que los presupuestos de la Generalitat Valenciana son "el contrato con Vox" de Juanfran Pérez Llorca "para seguir como president".

Morant, en declaraciones a los periodistas antes de participar junto a alcaldes y alcaldesa y portavoces socialistas en el acto 'Ací Estem Pel Municipalisme', ha manifestado que se han cumplido tres años de legislatura del PP y Vox en el que han habido "cinco gobiernos distintos, dos presidents de la Generalitat y tres presupuestos racistas, xenófobos y de retroceso que no representan a la sociedad valenciana".

PUBLICIDAD

A su juicio, las nuevas cuentas de la Generalitat son "el contrato que cerraron Abascal y Feijóo para no convocar elecciones en la Comunitat Valenciana en un momento de crisis política y de crisis institucional sin precedentes", y ha criticado que la Comunitat Valenciana "será la primera donde se va a aplicar la prioridad nacional que está imponiendo Vox", informa el PSPV en un comunicado.

La secretaria general de los socialistas valencianos ha señalado asimismo que la llegada a la presidencia de Pérez Llorca "ha supuesto nuevas crisis" como "la de la vivienda, un escándalo político con el reparto de la vivienda pública a amigos y familiares del PP, una privatización de la sanidad y también la crisis sin precedentes que se ha generado en la comunidad educativa".

PUBLICIDAD

Morant ha lamentado que ya es "la tercera semana de huelga indefinida por parte de la comunidad educativa y al señor Pérez Llorca no está ni se le espera".

"Nos estábamos preguntando dónde estaba Pérez Llorca y Pérez Llorca estaba sentado con Vox porque es lo único que le interesa", ha aseverado.EFE