El Giro recuerda el terremoto de Friuli, Vingegaard luce maglia rosa conmemorativa

Redacción deportes, 30 may (EFE).- El Giro de Italia recordó al comienzo de la vigésima etapa que se disputa entre Gemona del Friuli y Piancavallo el terremoto que afectó a la zona hace exactamente 50 años y que produjo cerca de mil víctimas mortales.

El pelotón se detuvo en la marcha neutralizada junto al cementerio de la localidad de la salida, con el líder danés Jonas Vingegaard al frente, quien para la ocasión lució una maglia rosa diferente en recuerdo de aquella triste tragedia.

PUBLICIDAD

En el maillot de Vingegaard se podía leer: "Friuli agradece y no olvida». Casi 1000 personas fallecieron en aquellos terremotos".

La sacudida, percibida en todo el norte de Italia, afectó principalmente a 77 municipios y a una población total de unos 60.000 habitantes, provocando 965 muertos y más de 45.000 damnificados. EFE

PUBLICIDAD