Una manifestación vuelve a exigir "el acta" de Mazón por su gestión en la dana: "Seguimos sin saber la verdad"

Una manifestación encabezada por las representantes de las asociaciones mayoritarias de víctimas de la dana y con el lema 'Mazón a presó' recorre de nuevo este sábado el centro de Valencia para exigir el acta de diputado del 'expresident' de la Generalitat y para dejar claro que continuarán saliendo a la calle hasta lograr "verdad, justicia y reparación", así como que "no se le aplique" el aforamiento: "Seguimos sin saber la verdad".

Algunos de los asistentes han mostrado camisetas con los lemas 'No al aforamiento de Mazón' o '20.11, ni oblit ni perdó' (ni olvido ni perdón) y pancartas con las consignas 'Ni de izquierdas ni de derechas. Queremos un gobierno que nos proteja', 'Mazón a prisión. València no te quiere', 'Menos mentiras y más justicia, asesinos' o 'Cuando se miente no solo se esconde la verdad, también la mentira'.

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También han desplegado una pancarta bajo el lema 'Ahora todos alzamos la voz por los que ya no pueden' y han coreado proclamas como 'No són morts, són assassinats' (no son muertes, son asesinatos) y 'No a l'aforament, sí a Picassent' (no al aforamiento, sí a Picassent). A la marcha de este sábado se ha sumado una columna formada por familias y docentes, en el marco de la huelga indefinida docente en la educación pública no universitaria, que ha cerrado su tercera semana de paro.

Cabe recordar que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) rechazó por unanimidad investigar a Mazón por su actuación durante la dana del 29 de octubre de 2024 al no ver delito, ya que no tenía "deber y obligación" específica para garantizar la seguridad de los ciudadanos --según la ley-- ni se ha demostrado que participara en el Es Alert. No obstante, el tribunal califica su conducta de "reprobable" social y políticamente.

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Así lo ha expresado a los medios, minutos antes del inicio de la protesta desde la Plaza del Ayuntamiento de València, la presidenta de la Associació Víctimes de la Dana 29 d'Octubre 2024, Mariló Gradolí, quien también ha remarcado que 19 meses después de la riada "salen a la calle" porque "todavía no tienen verdad, justicia y reparación": "19 meses después hacemos el mismo recorrido que en la primera manifestación, cuando 130.000 valencianos y valencianas salieron para darnos apoyo y ese apoyo sigue vivo, más vivo que nunca. Seguimos adelante porque tenemos el mismo objetivo que ese día: verdad, justicia, reparación y seguridad de cara al futuro".

Sobre la Comisión de Investigación de la dana de Les Corts, Gradolí ha reconocido que las asociaciones sabían que era un "paripé". "Exigimos participar --ha dicho-- porque la voz de las víctimas tenía que estar en esa comisión de investigación. Ahora bien, la verdadera comisión de investigación es el Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, donde con hechos probados se está viendo que sí había información suficiente para alertar a la población y medios para poder avisar a la población, y no se hizo".

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OBRAS DE EMERGENCIA

Por su parte, en representación de la Asociación de Damnificados Dana-L'Horta Sud, su vicepresidenta, Elizabeth González, ha resaltado que el motivo por el cual salen a la calle es "porque queremos que Mazón entregue el acta" de diputado autonómico. A su juicio, "una burla directa a la ciudadanía" que Mazón "continúe en el puesto en el que está".

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En segundo lugar, ha dicho: "Insistimos en que pedimos obras de emergencia y no de reconstrucción. Las obras de reconstrucción tardarán 20 o 30 años. Entonces exigimos que esto se trate ya como una obra de emergencia".