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Muere ahogada en una playa de Salou (Tarragona) una turista italiana de 87 años

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Barcelona, 30 may (EFE).- Una turista italiana de 87 años ha fallecido ahogada en la playa de Ponent de Salou (Tarragona), han informado a EFE este sábado fuentes de la Guardia Civil.

Los servicios de emergencias fueron alertados de este suceso ayer viernes, a las 18:50 horas, por una bañista que vio un cuerpo flotando en el agua.

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Efectivos de la Guardia Civil acudieron al lugar y rescataron el cadáver de la víctima, que estaba flotando a la deriva.

La víctima era una mujer de nacionalidad italiana cuyo cuerpo no presentaba signos aparentes de violencia, según el médico forense, por lo que se estima como causa de la muerte el ahogamiento, extremo que debe confirmar la autopsia.

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Esta turista ha podido ser identificada gracias a una mujer de Salou que la conocía personalmente. Al parecer, tenía como rutina salir a nadar todas las tardes. EFE

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EFE

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