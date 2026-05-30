Montero subraya que Josefina Molina rompió "techos de cristal" para las mujeres del cine

Sevilla, 30 may (EFE).- La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, se ha sumado a las voces que han lamentado este sábado el fallecimiento de la cineasta cordobesa Josefina Molina, de la que ha destacado que "rompió techos de cristal para las mujeres del cine español".

En un mensaje en sus redes sociales, la exvicepresidenta del Gobierno ha subrayado que el legado de Josefina Molina, Hija Predilecta de Andalucía, "perdurará para siempre".

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Ha descrito a la cineasta, fallecida a los 89 años, como "maestra de la escena y las letras". EFE